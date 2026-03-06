Óscar 2026: todo lo que tienes que saber sobre la ceremonia y cómo verla en vivo desde México

Cada año, Hollywood concentra su atención en una sola noche. La entrega de los Premios Óscar vuelve en 2026 con su edición número 98, una gala que reúne a las figuras más influyentes del cine mundial y que marca el cierre simbólico de la temporada de premios. La ceremonia tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en el histórico Dolby Theatre de Los Ángeles, el escenario habitual de la Academia desde principios de los años 2000.

Para el público en México, la transmisión comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro del país), momento en el que iniciará oficialmente la ceremonia principal. Antes de que se entreguen las estatuillas más esperadas, la cobertura suele arrancar varias horas antes con la alfombra roja, uno de los momentos más observados de la noche, donde actores, directores y productores llegan con looks diseñados especialmente para la ocasión.

Quién será el anfitrión de los Óscar 2026

La gala estará conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien vuelve a ocupar el rol de maestro de ceremonias tras su participación en la edición anterior. La Academia apostó nuevamente por su estilo de humor irónico y su experiencia televisiva para guiar una noche que combina espectáculo, sátira y homenajes a la industria cinematográfica.

La figura del anfitrión ha recuperado protagonismo en las últimas ediciones. Además de presentar categorías y mantener el ritmo de la ceremonia, el conductor suele abrir la noche con un monólogo que comenta el año cinematográfico y los temas culturales que rodearon a la industria.

Además de Conan O’Brien, otros anfitriones confirmados por la Academia serán:



Will Arnett

Priyanka Chopra Jonas

Robert Downey Jr.

Anne Hathaway

Paul Mescal

Gwyneth Paltrow

Adrien Brody

Javier Bardem

Kieran Culkin

Chris Evans

Chase Infiniti

Mikey Madison

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Maya Rudolph

Zoe Saldaña

Dónde ver los Óscar 2026 en México

Los espectadores en México podrán seguir la transmisión en varias plataformas. La ceremonia se emitirá en televisión de paga a través del canal TNT, que tradicionalmente transmite la gala para América Latina. También podrá verse en televisión abierta, mientras que quienes prefieran el formato digital podrán acceder a la transmisión en streaming mediante Max (antes HBO Max).

Estas opciones permiten ver la ceremonia en tiempo real con comentarios en español o con el audio original en inglés, dependiendo del canal elegido.

Una noche que mezcla cine, espectáculo y moda

La entrega de los Óscar se ha consolidado como uno de los eventos culturales más influyentes del entretenimiento global. Más allá de premiar a las mejores películas del año, la ceremonia funciona como una plataforma donde convergen cine, música, moda y cultura pop.

En cada edición, la alfombra roja se convierte en una pasarela improvisada donde casas de moda, joyeros y estilistas presentan algunos de los looks más comentados del año. Paralelamente, la ceremonia incluye números musicales, presentaciones especiales y la participación de actores y directores que entregan los premios más importantes.

Getty images

La duración estimada del evento ronda las tres horas, tiempo durante el cual se entregan más de veinte categorías que reconocen desde actuaciones y dirección hasta diseño de producción, música y efectos visuales.

Para los cinéfilos, la noche del 15 de marzo representa mucho más que una premiación. Es el momento en que la industria del cine celebra su propio imaginario colectivo y en el que las historias que marcaron el último año encuentran su lugar definitivo en la historia del séptimo arte.