5 tendencias en trajes de baño que dominarán esta temporada

La primavera está llegando de nuevo y sabemos que estás buscando un nuevo bikini para estrenar. Pero, ¿cuáles son las tendencias de trajes de baño para la próxima temporada? En Harper’s Bazaar México te ponemos al día sobre todas las nuevas tendencias de trajes de baño, para que puedas usar uno moderno que se adapte exactamente a tu estilo sin renunciar a la comodidad.

Esta selección abarca el nombre de Women’secret, que presenta ropa de baño de mujer combinando variedad de diseños con funcionalidad de prendas, favoreciendo la imagen sin lastrar la comodidad.

Los bikinis y trajes completos que verás en todas partes

El equilibrio entre sensualidad y sofisticación es la clave para dar con el traje de baño perfecto para esta temporada. Los bikinis de tiro alto seguirán liderando un año más las tendencias veraniegas, aunque ahora con nuevos cortes y con estilo minimalista. Este corte estiliza la figura, favoreciendo nuestra figura.

Otro estilo de traje de baño son aquellos en los que, a pesar de ser un traje completo, muestran aberturas sutiles en cintura o escote. Aportan diseños distintos sin comprometer la comodidad que este traje proporciona.

También existen los que tienen un corte más deportivo. Estos están pensados para espaldas atléticas, con acabados técnicos que convierten estas piezas en las más idóneas tanto para nadar como para un plan en la playa.

Colores, prints y texturas que marcarán tendencia

Los colores de 2026 vienen con un sello claro: la intensidad. El rojo vibrante, verde, azul eléctrico. Son colores que dominan las colecciones de traje de baño de esta temporada, aquellos que resaltan más los tonos de piel y que se lucen más bajo el sol.

No obstante, los prints tropicales se renuevan con versiones que son más gráficas y menos recargadas. En este sentido, las flores o motivos botánicos vuelven a obtener una mayor presencia en este tipo de prendas, mezclándose de manera sofisticada y elegante. También destacan los estampados abstractos en aquellos trajes con un toque más artístico.

Las texturas más destacadas en esta temporada serán el tejido acanalado y el efecto crinkle. Estas telas se adaptan muy bien al cuerpo y crean un efecto que moldea y genera una imagen perfecta y estilizada.

El regreso del traje completo (y por qué amarlo)

Tras una etapa en la que el bikini era indiscutiblemente la pieza más acertada para la etapa estival, ahora ha vuelto con más fuerza el traje completo. Observamos diferentes formas y motivos en este, pues ha ganado en la diversidad de modelos. Los escotes profundos, espaldas abiertas, cinturones, drapeados, son algunos ejemplos de la amplitud de oferta que encontramos en torno al traje completo. Podemos emplearlo no solamente como traje de baño, también como body, por lo que la diversidad no se encuentra solamente en el modelo sino también en su utilidad.

Cómo llevar las tendencias sin sacrificar comodidad

Para poder disfrutar de estas tendencias no tienes que elegir entre moda y bienestar. Basta con elegir un soporte adecuado, trajes que sean ajustables, copas removibles, bandas elásticas, etc. Si lo combinamos con una prenda que emplee materiales de calidad y un ajuste realista a tu talla, podrás disfrutar de unas vacaciones con trajes de baño preciosos y además cómodos, pues estos se adaptan a tu cuerpo y no tú al traje de baño.

Combinar un bikini de tendencia con una camisa o playera oversize o un traje completo con sandalias minimalistas permite llevar el look más allá de la playa. Esa versatilidad es, sin duda, uno de los grandes pilares de la temporada.

La marca de baño que combina moda y funcionalidad

Ya sea que esté buscando elegancia sofisticada, un look fresco o la máxima comodidad, los trajes de baño de Women’secret son un reflejo de tus gustos, estilo y manera de vivir el verano. La marca interpreta a la perfección las tendencias globales de manera realista y amoldada a las mujeres.

Sus colecciones integran bikinis de las últimas tendencias con otras modas más arriesgadas o tradicionales. La atención a cada detalle, así como la calidad de sus prendas la convierten en la marca perfecta para encontrar nuestro traje de baño ideal.