Con qué cortes de pelo queda bien un fleco cortina: 8 opciones rejuvenecedoras

Las búsquedas han revelado que el curtain bangs o fleco cortina es el peinado con el mayor aumento de búsqueda desde 2020, lo que sugiere que se perfila como el estilo de la temporada otoño-invierno 2024. En otra vida, el flequillo cortina era sinónimo de las boy bands de los noventa, pero, afortunadamente, la nueva forma de llevar el look es más Brigitte Bardot que un rompecorazones adolescente. Por eso te develamos cuáles son los mejores cortes de pelo para llevar un fleco cortina y así encontrar la simetría perfecta en tu melena para rejuvenecer el rostro, sin importar la edad.

¿Cuál es el fleco de cortina?

Un corte definido por mechones más largos y afilados que caen de manera favorecedora alrededor de la cara (en lugar de en los ojos). “La tendencia por los flecos nunca desaparece. Y constantemente vemos diferentes versiones que se ponen de moda, ya sean tendencias nuevas o looks reinventado”, dice el estilista de celebridades Nicky Clarke. “Los flequillos laterales han sido populares últimamente. Pero nosotros, ahora, estamos comenzando a ver una versión más contundente con el flequillo cortina, agregando un nuevo giro. Los flequillos cortina son increíblemente versátiles”.

“Funcionan en cualquier longitud de cabello y permiten que la usuaria realmente se adueñe de su apariencia; combinando bien con looks rockeros atrevidos o estilos más cortos, relajados. Peinar el resto del cabello con ondas suaves y playeras que no están demasiado hechas permite que el flequillo se vea fuerte y sea el punto focal del look”, dice.

¿Cómo saber si te queda bien el flequillo cortina?

Si estás pensando en cortarte un flequillo cortina, puedes tomar a consideración la forma del rostro. Para un rostro ovalado, el flequillo cortina es ideal ya que ayuda a equilibrar las proporciones.Rostro alargado: Este flequillo también puede ser favorecedor para los rostros alargados, ya que ayuda a acortar la frente. Úsalo si tienes rostro cuadrado y quieres suavizar las líneas angulosas de la cara. Sin embargo, en rostro redondo puede no ser la mejor opción porque acorta la cara (para esto, lee: 8 cortes de cabello favorecedores si tienes la cara redonda).

Los mejores cortes de pelo para llevar fleco cortina 2024

El flequillo de cortina se adapta a diferentes tipos de cabello, longitudes y formas de cara, ya que se puede llevar con división en el medio o hacia los lados, lo que los convierte en una opción flexible de estilo. Además, son de bajo mantenimiento, pues a diferencia de los flequillos rectos, crecen de manera elegante y requieren recortes menos frecuentes.