Cortes de pelo que abandonaremos en otoño 2025 —y las razones detrás del cambio

El cambio de temporada siempre trae consigo una renovación en los códigos estéticos. No se trata únicamente de seguir modas pasajeras, sino de responder a nuevas formas de entender la imagen personal. En otoño 2025, tres cortes de pelo femeninos que dominaron temporadas anteriores empiezan a quedar fuera del radar de estilistas y pasarelas. Por una simple razón, la evolución de las tendencias hacia formas más naturales, cortes inteligentes en mantenimiento y una relación más consciente con la textura real del cabello.

El long bob extraliso de una sola capa

Durante años, el long bob perfectamente planchado fue sinónimo de sofisticación minimalista. Su geometría impecable y brillo espejo conquistaron desde alfombras rojas hasta redes sociales. Sin embargo, en 2025 pierde relevancia por una razón clara: su rigidez visual ya no dialoga con la estética fluida que domina el momento.

El cabello ultraliso en una sola capa limita el movimiento y no favorece a todas las texturas, obligando a un uso intensivo de planchas y productos alisadores que contradicen la tendencia actual de reducir el daño térmico. Hoy, los estilistas buscan cortes que respeten la caída natural del cabello, con capas ligeras que generen aire y personalidad sin depender de un acabado idéntico todos los días.

El long bob extraliso de una sola capa Pinterest

El flequillo recto tupido hasta las cejas

Aunque el flequillo recto y pesado fue un recurso infalible para enmarcar el rostro, en 2025 su carácter gráfico lo vuelve menos versátil. Este tipo de flequillo exige mantenimiento semanal para conservar su forma y rara vez admite un peinado diferente sin perder equilibrio estético.

El nuevo enfoque en cortes versátiles y de bajo mantenimiento favorece flequillos más ligeros, desfilados o con aberturas centrales, que pueden integrarse en peinados recogidos, ondas suaves o estilizados informales. El flequillo tupido y recto, en cambio, se convierte en una frontera visual demasiado marcada, y tiende a endurecer las facciones si no se combina con capas estratégicas.

El flequillo recto tupido hasta las cejas Getty images

El corte recto a la altura de los hombros sin capas

Durante mucho tiempo, el corte recto a la altura de los hombros sin capas fue el comodín para quienes buscaban un corte fácil de mantener y con una silueta sobria. Sin embargo, en 2025 este largo sin capas ni texturizado pierde relevancia frente a cortes con arquitectura más pensada.

El problema no es la longitud, sino la falta de estructura interna. Un corte recto y uniforme puede aportar peso innecesario, aplastar la forma del cabello y, en el caso de cabellos finos, dar la impresión de menor densidad. Los estilistas actuales proponen cortes con capas invisibles, microdegradados o técnicas de air cut para lograr volumen natural y dinamismo, incluso en largos medios.

El corte recto a la altura de los hombros sin capas Getty images

El denominador común de estos cortes en retirada es su dependencia de un acabado muy específico para funcionar. En un momento en que la belleza se inclina hacia lo adaptable, lo texturizado y lo realista, apostar por siluetas que solo se ven bien bajo condiciones controladas resulta obsoleto.

En 2025, el cabello se entiende como parte de un lenguaje personal que se adapta a diferentes contextos y estados de ánimo. Por eso, estos cortes —tan dependientes de la rigidez, el mantenimiento constante y la uniformidad— se despiden para dar paso a estilos con más libertad y autenticidad.