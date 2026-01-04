Suscríbete
Las 7 tendencias de moda que sobrevivirán a 2025 y seguiremos llevando en 2026

Estas siete claves de moda se consolidan más allá de 2025 y explican por qué seguirán presentes —con fuerza— en 2026

Enero 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
evolucion-de-vestido-polka-dots.jpg

Getty images

No todas las tendencias nacen con fecha de caducidad. Algunas se filtran con calma en el clóset colectivo, se adaptan, resisten el desgaste del hype y terminan convirtiéndose en códigos estéticos estables. 2026 no arranca desde cero. Hereda, depura y confirma. Y estas siete tendencias lo prueban.
Lejos de ser modas pasajeras, funcionan porque conectan con la forma en la que hoy nos vestimos, más conscientes del uso real, del contexto y del estilo personal.

Lunares por todas partes

El print de lunares dejó de ser una referencia nostálgica para convertirse en un gesto contemporáneo. En vestidos fluidos, blusas estructuradas o incluso accesorios, los polka dots sobreviven porque son gráficos sin ser estridentes. En 2026 se llevan descontextualizados en fondos oscuros, escalas irregulares y combinaciones inesperadas que los alejan del cliché.

Amarillo mantequilla

Este tono suave y luminoso encontró su lugar como nuevo neutro emocional. No es estridente ni frío, y por eso funciona. En 2026 el amarillo mantequilla sigue apareciendo en prendas clave como abrigos ligeros, prendas de punto, vestidos sencillos. Aporta luz sin imponerse y combina con una paleta amplia que va del gris al café.

Los charms en bolsos

Lo que empezó como un guiño lúdico se volvió una forma de personalización sofisticada. Los charms no desaparecen porque responden a una necesidad clara, la de hacer único un objeto cotidiano. En 2026 siguen presentes, pero con más edición. Menos acumulación, más intención. Piezas con carga emocional, referencias personales o acabados cuidados.

Tendencias de 2025 que permanecen en 2026.jpg

Instagram

Las chamarras de cuello embudo

Funcionales, elegantes y ligeramente arquitectónicas, las chaquetas de cuello embudo se mantienen porque equilibran forma y utilidad. Protegen, estilizan y aportan carácter sin necesidad de adornos extra. En 2026 se afinan los cortes y los materiales, entre lanas compactas, tejidos técnicos y siluetas limpias que dialogan con un armario urbano y real.

Street Style - Munich - November, 2025

Moritz Scholz/Getty Images

Sneakers extraplanos

La comodidad dejó de ser tendencia para convertirse en estándar. Los sneakers extraplanos sobreviven porque encajan con la estética actual, discreta, funcional y elegante. En 2026 se llevan con todo, incluso con prendas formales, confirmando que el contraste ya no busca provocar, sino convivir.

Sneakers planos.jpg

Getty images

Los juegos de superposiciones

Layering inteligente, no decorativo. Las superposiciones siguen vigentes porque permiten adaptar un look al clima, al ritmo del día y al estilo personal. Camisas sobre vestidos, tops bajo prendas transparentes, capas ligeras que suman profundidad sin rigidez. En 2026 el truco está en las proporciones, no en la cantidad.

Layering inteligente.jpg

Pinterest

Los bolsos tote y maxibolsos

El tamaño importa cuando responde a la vida real. Los bolsos grandes sobreviven porque son prácticos y porque el lujo actual también valora la funcionalidad. En 2026 se mantienen estructurados, con materiales nobles y líneas limpias. No son accesorios secundarios sino protagonistas silenciosos.
Estas siete tendencias no continúan por inercia, sino porque evolucionan con quien las lleva. En 2026, la moda deja claro que lo verdaderamente actual no es lo nuevo, sino lo que sigue teniendo sentido. Y esas piezas —las que resisten— son las que terminan definiendo una época.

Bolso tote.jpg

Pinterest

Tendencias 2025 Tendencias 2026 polka dots amarillo sneakers Charms
Eurídice Aiymet Garavito García
