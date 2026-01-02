Suscríbete
Moda

Las chamarras de cuello alto, el must have del invierno 2026

En invierno 2026, las chamarras de cuello alto se convierten en una prenda clave gracias a su equilibrio entre abrigo real, silueta definida y elegancia cotidiana

Enero 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Munich - November, 2025

Las chamarras de cuello alto, el must have del invierno 2026

Moritz Scholz/Getty Images

Hay prendas que no buscan llamar la atención y, aun así, terminan definiendo una temporada completa. En el invierno 2026, las chamarras de cuello alto ocupan ese lugar. No funcionan como un complemento ni como una solución provisional contra el frío, sino como una pieza central que estructura el look desde el primer momento.

Su relevancia está en lo que aportan sin esfuerzo. El cuello alto envuelve, protege y enmarca el rostro, pero también redefine la proporción del cuerpo. En una etapa en la que la moda vuelve a priorizar cómo se siente la ropa al llevarla, estas chamarras responden con una mezcla precisa de funcionalidad y presencia visual.

También te interesa...
Street Style - Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Sept 2024
Moda
Prendas que NO usaremos en 2026
Diciembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Kayaking under the Midnight Sun in Lofoten Islands, Norway
Estilo de vida
Destinos de lujo que debes conocer en 2026
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

A diferencia de inviernos anteriores dominados por volúmenes extremos o capas innecesarias, 2026 se inclina por una silueta más pensada. Las chamarras de cuello alto aparecen en versiones acolchadas, de lana estructurada, cuero flexible y textiles técnicos, todas con un mismo objetivo: elevar el diseño sin perder comodidad. El cuello ya no es un detalle secundario, sino el punto que da carácter a toda la prenda.

Una de sus mayores ventajas es la versatilidad. Cerradas hasta arriba, construyen una imagen firme, casi protectora, que transmite seguridad y orden. Ligeramente abiertas, permiten jugar con capas interiores sin romper la línea del conjunto. Funcionan con pantalones rectos, faldas midi, vestidos de punto o incluso sobre prendas más formales, lo que las convierte en una opción confiable para distintos momentos del día.

Chamarra de cuello alto.jpg

El cuello alto protege y crea una especie de límite personal

Pinterest

En cuanto a colores, el invierno 2026 se aleja de los contrastes agresivos. Predominan los tonos profundos y calmados como el negro intenso, gris humo, café oscuro, beige cálido, verdes apagados y azules suaves. El cuello alto potencia estos matices al concentrar la atención en la parte superior del cuerpo, generando una sensación visual de abrigo que resulta inmediata.

Hay también una lectura emocional detrás de esta tendencia. El cuello alto protege y crea una especie de límite personal. En 2026 estas chamarras proponen una silueta más contenida, más introspectiva. Vestirse deja de ser solo una elección estética y se convierte en un acto de cuidado.

Otro punto a favor es cómo dialogan con los accesorios. Al elevar el cuello, reducen la necesidad de bufandas voluminosas y permiten que detalles más sutiles —pendientes pequeños, gafas, el peinado— tengan mayor protagonismo. El resultado es un look más limpio, más resuelto, sin acumulación innecesaria.

Chamarra de cuello alto DIOR.jpg

Al elevar el cuello se reduce la necesidad de accesorios voluminosos

Pinterest

Las chamarras de cuello alto no responden a una moda efímera. Su presencia constante confirma que se trata de una prenda pensada para durar más de una temporada. No buscan imponerse con dramatismo, sino instalarse en el guardarropa como una elección inteligente, elegante y contemporánea.

En el invierno 2026, la clave no está en sumar capas, sino en elegir una pieza que lo haga todo. Y pocas lo consiguen con tanta naturalidad como una buena chamarra de cuello alto.

Chamarra invierno Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Eight
Moda
Botas de nieve que sí funcionan en la ciudad este invierno
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
DIOR SS26 ADV CAMPAIGN BY DAVID SIMS - 3.jpg
Moda
Ya está aquí la primera campaña de Jonathan Anderson para Dior SS26
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Moda
Las mejor vestidas de 2025
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2025
Moda
El Monogram de Louis Vuitton cumple 130 años
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
*EXCLUSIVE* **FOR ALEX** Kendall Jenner Turns Heads in a Bold Red Dress During Night Out
Moda
Los slingback bicolor de Kendall Jenner que todas queremos para 2026
Kendall Jenner integra los slingback bicolor de Chanel a un look nocturno actual, demostrando cómo este zapato clásico funciona hoy desde el equilibrio y la precisión estética
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 2 - Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2024
Moda
¿Por qué el abrigo de borreguito funciona cada invierno?
Los abrigos de borreguito combinan abrigo real, cortes funcionales y tonos neutros que los hacen una pieza clave del invierno y fáciles de integrar al día a día
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
JLo apuesta por un vestido rojo de lentejuelas para cerrar el año.jpg
Moda
JLo apuesta por un vestido rojo de lentejuelas para cerrar el año
Un vestido rojo con lentejuelas, silueta limpia y caída fluida que funciona durante toda la noche y se adapta a la cena de Año Nuevo sin ajustes ni excesos
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - December 04, 2025
Moda
El pantalón acampanado regresa como respuesta al exceso de skinny
Los pantalones acampanados regresan como una pieza clave del armario actual ya que estilizan, equilibran la silueta y se adaptan con naturalidad a looks sofisticados o relajados
Diciembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García