Color de labios en tendencia para primavera-verano 2026

Del rojo tomate al rosa guayaba y los nudes cálidos, estos son los colores de labios que marcarán la primavera-verano 2026 y cómo llevarlos según tu tono de piel

Febrero 16, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - February 2026 New York Fashion Week

Color de labios en tendencia para primavera-verano 2026

Christian Vierig/Getty Images

La conversación sobre maquillaje para primavera-verano 2026 ya no gira en torno a la neutralidad absoluta. Después de temporadas dominadas por acabados casi imperceptibles, el foco vuelve a la boca con intención: pigmento visible, textura cuidada y tonos que dialogan con la luz natural. El color de labios se convierte en el punto de equilibrio entre frescura y carácter.

Rojo tomate: energía directa

El rojo clásico evoluciona hacia una versión más luminosa, con subtonos anaranjados que evocan vitalidad. El rojo tomate no busca dramatismo nocturno; funciona a plena luz del día con piel ligeramente satinada y pestañas definidas. En pasarela se vio aplicado con bordes precisos, pero en la vida real puede difuminarse con el dedo para un efecto más orgánico.

Favorece especialmente a pieles con subtonos cálidos, aunque en pieles neutras también aporta contraste interesante. La clave está en mantener el resto del maquillaje contenido para que el color respire.

Rosa guayaba y corales suaves

La familia de los rosas se desplaza hacia matices tropicales: guayaba, sandía, coral rosado. Son tonos que iluminan sin endurecer los rasgos. Funcionan bien en acabados cremosos o satinados, alejándose del mate extremo que puede verse rígido bajo el sol.
Estos colores acompañan looks minimalistas —piel uniforme, cejas peinadas, rubor translúcido— y resultan versátiles tanto para oficina como para eventos al aire libre. En pieles claras aportan calidez; en pieles medias y profundas resaltan la luminosidad natural.

Nude cálido: el regreso estratégico

El nude no desaparece, pero se ajusta. Primavera-verano 2026 favorece versiones con matiz melocotón o beige tostado, lejos de los nudes grisáceos que apagaban la expresión. El objetivo es que el labio se integre al rostro sin borrar su volumen.
Para elegirlo correctamente, conviene identificar el subtono de la piel. En pieles oliva o doradas, los nudes con base caramelo funcionan mejor. En pieles rosadas, los beige con ligero toque durazno equilibran el conjunto.

Ciruela translúcido y vino ligero

Aunque la temporada se asocia con colores frescos, aparecen opciones más profundas en acabados ligeros. Ciruelas translúcidas y vinos diluidos ofrecen sofisticación sin sentirse pesados. Aplicados como bálsamo tintado, dan dimensión y definición suave.
Este tipo de tono favorece maquillajes monocromáticos donde labios y mejillas comparten gama, creando armonía sin exceso.

Texturas: brillo inteligente y acabado hidratado

Más allá del pigmento, la textura marca la diferencia. Los labios primavera-verano 2026 priorizan hidratación visible: gloss ligero, bálsamos con color y labiales satinados. El acabado ultramate pierde protagonismo frente a fórmulas que reflejan la luz y aportan volumen óptico.

