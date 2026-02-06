Suscríbete
Kaori Sakamoto y el maquillaje japonés que marcó tendencia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La patinadora japonesa Kaori Sakamoto llevó a los Juegos Olímpicos de Invierno un maquillaje sutil y preciso que refleja la estética beauty japonesa actual: piel luminosa y ojos suaves

Febrero 06, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Figure Skating - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0

Kaori Sakamoto y el maquillaje japonés que marcó tendencia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Getty images

En una disciplina donde cada gesto cuenta y cada detalle se amplifica sobre el hielo, el maquillaje se convierte en una extensión del lenguaje corporal. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno, Kaori Sakamoto no solo consolidó su presencia como una de las figuras más sólidas del patinaje artístico contemporáneo, también atrajo miradas por una elección estética precisa: un maquillaje japonés que dialoga con la elegancia, la contención y la fuerza silenciosa que hoy define a la belleza en Asia.

Lejos de los looks escénicos recargados o del dramatismo excesivo que suele dominar las competencias internacionales, el beauty look de Kaori Sakamoto apostó por una piel pulida, luminosa y real. El énfasis estuvo en una base ligera que dejaba ver la textura natural del rostro, acompañada por rubores suaves en tonos rosados o melocotón aplicados de forma difusa. Este tratamiento de la piel responde a una filosofía clara dentro del maquillaje japonés contemporáneo: perfeccionar sin borrar y resaltar sin imponer.

La mirada, eje central del look, se construyó con sombras satinadas en gamas frías y neutras —azules ahumados, grises suaves o beige perlado— que aportan profundidad sin endurecer los rasgos. El delineado fue discreto, casi imperceptible desde lejos, pero lo suficientemente preciso para enmarcar el ojo bajo la intensidad de las luces de la pista. Las pestañas, definidas pero naturales, evitaron cualquier exceso que pudiera distraer del movimiento.

Los labios completaron el equilibrio con tonos rosados translúcidos o acabados efecto bálsamo, una elección coherente con la narrativa visual japonesa que privilegia la armonía sobre el contraste. Nada en este maquillaje busca imponerse; por el contrario, todo suma y acompaña discretamente. Y ahí radica su impacto. En un escenario olímpico donde la teatralidad suele ser una herramienta común, la propuesta de Kaori Sakamoto destacó precisamente por su sobriedad.

Este enfoque conecta con una tendencia más amplia en el beauty asiático, donde la belleza se entiende como continuidad entre disciplina, cuidado personal y expresión individual. El maquillaje no compite con el desempeño atlético, lo acompaña. En el caso del patinaje artístico, esto adquiere una dimensión especial: el rostro se convierte en un punto de conexión emocional con el público, y cualquier exceso puede romper esa narrativa.

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno, esta estética resonó más allá del hielo. En redes sociales y conversaciones de moda y belleza, el maquillaje japonés volvió a posicionarse como una referencia global, no por su espectacularidad, sino por su coherencia. Kaori Sakamoto encarnó esa visión con naturalidad, demostrando que la sofisticación también puede ser silenciosa y que, incluso en el contexto más competitivo, la belleza puede hablar en voz baja.

Eurídice Aiymet Garavito García
