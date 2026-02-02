Suscríbete
Belleza

Los Grammys 2026 lo confirman: las ondas sirena están de regreso

Las ondas sirena reaparecen en los Grammys 2026 como el peinado que mejor traduce el nuevo equilibrio entre técnica, naturalidad y sofisticación en el cabello

Febrero 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
68th GRAMMY Awards - Red Carpet

Los Grammys 2026 lo confirman: las ondas sirena están de regreso

Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy

La alfombra roja de los Grammys 2026 volvió a funcionar como un termómetro estético. Más allá de vestidos, joyas o referencias de archivo, hubo un elemento que se repitió con intención clara. Se trata del cabello ondulado, trabajado con suavidad y estructura flexible. Las ondas sirena reaparecieron no como un guiño al pasado, sino como una solución contemporánea para un momento en el que el exceso de perfección empieza a sentirse ajeno.

Las versiones vistas este año se alejaron del rizo definido o del brushing impecable. En su lugar, dominaron ondas amplias, irregulares, con una caída natural que no busca simetría. El patrón es claro con raíces con movimiento real, largos con textura visible y puntas que no parecen forzadas. No hay rigidez ni acabado plástico. El cabello acompaña al cuerpo, no lo condiciona.

También te interesa...
68th GRAMMY Awards - Premiere Ceremony
Agenda
Todos los ganadores de los Grammy 2026
Febrero 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calendario lunar para cortarte el cabello en abril 2025.png
Belleza
Calendario lunar para cortarte el cabello en febrero 2026
Enero 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Este regreso también responde a una necesidad estética concreta. En un contexto donde el styling se ha vuelto cada vez más conceptual, las ondas sirena funcionan como un punto de equilibrio. No distraen, no compiten y no reclaman protagonismo innecesario. Enmarcan el rostro, suavizan líneas y permiten que el conjunto respire. Por eso funcionan igual de bien con vestidos etéreos que con siluetas más estructuradas.

A nivel técnico, el efecto no es improvisado. Detrás de ellas hay trabajo preciso para la preparación del cabello, control del volumen y una construcción pensada para durar sin perder forma. La diferencia está en lo que no se nota. El uso de herramientas térmicas es discreto, los productos se aplican con moderación y el acabado final prioriza textura antes que brillo artificial. El resultado es un cabello que se ve tocable, con profundidad visual y sin rigidez.

En cámara, estas ondas tienen una ventaja clara. Reflejan la luz de manera irregular, generan movimiento incluso en planos estáticos y aportan dimensión al rostro. No es casualidad que hayan sido una constante en una ceremonia tan fotografiada. Funcionan tanto en tomas cerradas como en planos generales, algo que no todos los peinados consiguen.

Más que una tendencia aislada, lo que confirman los Grammys 2026 es un cambio en la narrativa del glam capilar. Se valora la técnica, pero también la naturalidad controlada. Se busca presencia con elegancia y sin exceso. Las ondas sirena encajan en ese punto exacto: son reconocibles, actuales y fáciles de adaptar a distintos estilos y edades.

68th GRAMMY Awards - Arrivals

Los Grammy 2026 confirman la tendencia: adiós a los lacios, las ondas sirena están de vuelta

Amy Sussman/Getty Images

Todo indica que esta textura seguirá apareciendo en editoriales, campañas y alfombras rojas. No porque sea nueva, sino porque responde con precisión a cómo queremos vernos ahora.

ondas pelo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
The Fashion Awards 2025 Presented By Pandora - Arrivals
Belleza
Piensa dos veces antes de hacerte alguna de estas cirugías faciales
Enero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bob medio, el largo exacto en 2026.jpg
Belleza
Bob medio, el largo exacto en 2026
Enero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mucho mejor, Millie Bobby Brown vuelve al castaño y lo luce increíble.jpg
Belleza
Mucho mejor, Millie Bobby Brown vuelve al castaño y lo luce increíble
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo.jpg
Belleza
Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo
Enero 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A Kaia Gerber le encantan las cejas finas (1).png
Belleza
A Kaia Gerber le encantan las cejas finas
Harper’s Bazaar charla con la modelo y nueva cara de Nars Cosmetics
Enero 16, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Cómo mantener a salvo tu pelo recién teñido.jpg
Belleza
Cómo mantener a salvo tu pelo recién teñido
Proteger el cabello recién teñido depende de pequeños ajustes en lavado, hidratación y calor, estas son las claves prácticas para conservar el color y el brillo por más tiempo
Enero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía para usar un antifaz térmico de gel y reducir ojeras de forma efectiva.jpg
Belleza
Guía para usar un antifaz térmico de gel y reducir ojeras de forma efectiva
El antifaz térmico de gel puede ayudar a mejorar ojeras y bolsas si se usa en el momento correcto. Frío o calor, tiempos y claves para integrarlo bien a tu rutina
Enero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida.jpeg
Belleza
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida
La combinación de un corte a la altura del pecho y flequillo abierto se mantiene como uno de los recursos más efectivos para lograr una imagen fresca y luminosa, tal como lo demuestra Julia Roberts
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García