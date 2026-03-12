Suscríbete
Cómo lograr ondas naturales sin usar calor

Trenzas, productos texturizantes y técnicas de secado que ayudan a crear movimiento en el cabello sin recurrir a planchas o tenazas

Marzo 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Search" Premiere - The 67th Annual Cannes Film Festival

Cómo lograr ondas naturales sin usar calor

Daniele Venturelli/WireImage

El cabello con movimiento suave y textura flexible se ha convertido en uno de los estilos más buscados en belleza. Las ondas naturales transmiten una estética relajada que funciona tanto en looks cotidianos como en estilismos más pulidos. Aunque muchas mujeres recurren a tenazas o planchas para conseguir ese efecto, existen métodos que permiten lograrlo sin exponer la fibra capilar al calor.

La idea detrás de estas técnicas es sencilla: aprovechar la forma que el cabello adopta al secarse. Cuando el pelo húmedo se manipula de cierta manera —mediante trenzas, torsiones o enrollados— la fibra capilar memoriza ese movimiento mientras pierde humedad. El resultado es una textura ondulada que se forma de manera gradual.

Trenzas suaves para ondas amplias

Uno de los métodos más conocidos consiste en trenzar el cabello ligeramente húmedo antes de dormir. No se trata de trenzas muy apretadas; lo ideal es que queden sueltas para que las ondas resulten amplias y fluidas.
Al soltar el cabello por la mañana, la melena adquiere una textura ondulada que puede separarse suavemente con los dedos. Este gesto ayuda a evitar que el resultado parezca demasiado uniforme.
La ventaja de este método es que funciona en distintas longitudes de cabello y no requiere herramientas adicionales.

Torsiones que crean movimiento

Otra técnica consiste en dividir el cabello húmedo en dos o cuatro secciones y enrollarlas sobre sí mismas hasta formar pequeños moños. Cuando el cabello se seca completamente, se sueltan las torsiones y se deshacen con los dedos.
Este método suele producir ondas más definidas que las trenzas, pero conserva un aspecto natural si no se peina en exceso.

Productos que ayudan a definir la textura

Aunque el método no requiere calor, los productos adecuados marcan una diferencia importante. Las cremas de peinado ligeras, los sprays de sal marina y las espumas suaves ayudan a que el cabello mantenga la forma ondulada.
Aplicarlos sobre el cabello húmedo permite que la textura se fije mientras el pelo se seca. Lo importante es evitar fórmulas demasiado pesadas que puedan apelmazar la melena.

El papel del secado natural

El secado al aire es parte esencial de estas técnicas. Cuanto menos se manipule el cabello mientras pierde humedad, más natural será el resultado.
Si se desea acelerar el proceso, una toalla de microfibra o una camiseta de algodón pueden ayudar a absorber el exceso de agua sin generar frizz.

Cómo mantener las ondas durante el día

Una vez que el cabello está seco, lo mejor es trabajar las ondas con los dedos en lugar de cepillarlo. Un aceite capilar ligero o un sérum puede aportar brillo y suavizar la textura.
Si las ondas comienzan a perder forma, basta con humedecer ligeramente algunos mechones y volver a enrollarlos con los dedos durante unos minutos.

ondas suaves (2).jpg

Ondas suaves sin calor

Pinterest

Un enfoque más amable con el cabello

Las técnicas sin calor tienen otra ventaja evidente: reducen el desgaste de la fibra capilar. El uso constante de herramientas térmicas puede volver el cabello más frágil y opaco con el tiempo.
Optar por métodos que respeten la textura natural permite mantener el cabello más saludable mientras se consigue un peinado con movimiento. Las ondas logradas de esta manera suelen verse más suaves y orgánicas, lo que explica por qué se han convertido en una alternativa cada vez más popular dentro de las rutinas de belleza actuales.

Eurídice Aiymet Garavito García
