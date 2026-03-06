Más allá del cardio: la práctica que transforma la salud de las mujeres

Durante años, el ejercicio cardiovascular fue presentado como la base del bienestar femenino. Correr, caminar o hacer clases aeróbicas dominaban la conversación sobre actividad física. Hoy la evidencia científica muestra algo más completo: para la salud de las mujeres, el trabajo muscular es igual de esencial.

Fortalecer los músculos no se limita a un objetivo estético. Tiene implicaciones directas en la densidad ósea, el equilibrio, la movilidad y la prevención de enfermedades crónicas. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud recomiendan combinar actividad aeróbica con ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana para mejorar la salud metabólica y prevenir la pérdida de masa ósea.

Este punto resulta particularmente relevante en el caso de las mujeres. A lo largo de la vida, el cuerpo femenino atraviesa cambios hormonales que afectan la masa muscular y la estructura ósea. A partir de la menopausia, por ejemplo, la pérdida de músculo y densidad ósea puede acelerarse, aumentando el riesgo de osteoporosis, caídas y limitaciones en la movilidad.

El entrenamiento de fuerza funciona como un estímulo directo para el tejido muscular y el hueso. Cuando se levantan cargas —desde pesas hasta el propio peso corporal— el cuerpo responde reforzando su estructura interna. Esto ayuda a conservar masa muscular, mejorar la estabilidad articular y mantener la independencia física en etapas avanzadas de la vida.

La importancia del entrenamiento de resistencia también se relaciona con la prevención de la sarcopenia, la pérdida progresiva de músculo asociada al envejecimiento. Este proceso afecta la funcionalidad diaria: subir escaleras, cargar objetos o mantener el equilibrio pueden volverse más difíciles si no se preserva la fuerza muscular. La actividad física orientada al fortalecimiento es una de las herramientas más eficaces para retrasar ese deterioro.

Además, los beneficios del entrenamiento de fuerza se manifiestan de manera distinta según la etapa de la vida.

El entrenamiento de fuerza funciona como un estímulo directo para el tejido muscular y el hueso Pexels

En la adolescencia, contribuye al desarrollo de huesos fuertes y favorece la postura corporal. Durante la edad reproductiva, ayuda a mejorar el metabolismo, la composición corporal y la estabilidad del core. Tras el embarazo, el trabajo muscular facilita la recuperación de la funcionalidad física y la estabilidad del torso.

En la perimenopausia y la menopausia, la fuerza adquiere un papel aún más estratégico. Los ejercicios de resistencia ayudan a compensar la pérdida hormonal que afecta el músculo y el hueso, reduciendo el riesgo de fragilidad ósea y mejorando la estabilidad corporal.

En la adultez mayor, mantener la musculatura activa puede marcar la diferencia entre una vida independiente y la dependencia física. La fuerza permite conservar la movilidad, prevenir caídas y mantener la capacidad de realizar actividades cotidianas con seguridad.

A pesar de estos beneficios, el fortalecimiento muscular sigue siendo uno de los componentes menos integrados en las rutinas de ejercicio. En México, más mujeres se mantienen activas físicamente —el 57.6 % de las mayores de 18 años realiza actividad física, de acuerdo con datos del INEGI— y la salud es la principal motivación para hacerlo. Sin embargo, muchas rutinas continúan centradas casi exclusivamente en el ejercicio cardiovascular.

Integrar el entrenamiento de fuerza no requiere rutinas complejas ni cargas extremas Pexels

Integrar el entrenamiento de fuerza no requiere rutinas complejas ni cargas extremas. Movimientos bien ejecutados, progresión gradual y constancia son suficientes para activar los principales grupos musculares. Con el tiempo, este hábito se traduce en algo más valioso que cualquier resultado inmediato: la posibilidad de llegar a cada etapa de la vida con mayor movilidad, estabilidad y autonomía.