Belleza

Moño francés, el peinado que marca la elegancia de la primavera 2026

El moño francés se afirma como el peinado más sofisticado de la temporada. Este recogido combina tradición y actualización contemporánea, adaptándose desde looks formales hasta estilismos más relajados para primavera 2026

Marzo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
MET Presents Anglomania: The Costume Institute Benefit Gala

Evan Agostini/Getty Images

El término moño francés se refiere a un estilo de recogido clásico que ha trascendido generaciones: el cabello se enrolla sobre sí mismo hacia arriba o hacia atrás de la cabeza hasta formar un nudo limpio y compuesto, habitualmente asegurado con pasadores o accesorios discretos. En muchos lugares también se le identifica con el chignon, una versión de moño que se sitúa en la nuca, aunque en esta temporada la interpretación se amplía y gana protagonismo en distintas alturas y con acabados más diversos.

En contraste con variaciones más casuales del moño, la versión que domina la escena este año se inspira en un clásico europeo perfeccionado con texturas modernas. En pasarelas internacionales y en el street style, el llamado French twist —una de las formas más refinadas del moño enrollado— ha regresado con fuerza. Este recogido se caracteriza por una forma estructurada que se pliega verticalmente y por un acabado que evita el exceso de pulido, dejando mechones estratégicos que aportan movimiento y una impresión menos rígida.

Este peinado debe su presencia renovada a varias razones. En primer lugar, responde a una demanda creciente de estilos que equilibran tradición con individualidad, alejándose de lo ultra slick para abrazar una estética que se siente más natural. La versión actual del moño francés permite incorporar la textura propia del cabello, adaptarse a distintas densidades y largos, y personalizarse con accesorios sutiles, desde horquillas minimalistas hasta broches verticales que acentúan su estructura.

Moño francés.jpg

Moño francés en primavera 2026

Pinterest

La versatilidad del moño francés lo convierte en una opción válida tanto para eventos formales como para estilismos cotidianos que buscan un punto de sofisticación. En su forma más pulida —ideal para celebraciones nocturnas o contextos de etiqueta— se trabaja con precisión para crear una silueta alargada y limpia. En su versión más relajada, mechones sueltos enmarcan el rostro y suavizan el resultado final, logrando un equilibrio entre elegancia y frescura.
También encaja con la dirección estética de la primavera 2026, donde los peinados priorizan forma y carácter sin depender de una perfección excesiva. El regreso de los accesorios para el cabello potencia aún más esta tendencia: grandes pasadores, cintas satinadas o lazos discretos se integran al moño sin restarle protagonismo, funcionando como un acento que completa el conjunto.

camila morrone.jpg

Camila Morrone con moño francés

Getty images

Aunque el moño ha estado presente de distintas maneras en temporadas anteriores, lo que distingue su consolidación este año es la manera en que se actualiza sin perder su esencia. Inspirado en técnicas clásicas, pero reinterpretado con una sensibilidad contemporánea, el moño francés demuestra que un recogido puede ser minimalista y sofisticado al mismo tiempo.

Funciona con un traje estructurado, con un vestido ligero o incluso con prendas más informales, confirmando que la elegancia en primavera 2026 se construye a partir de líneas limpias, proporciones equilibradas y un gesto seguro.

Eurídice Aiymet Garavito García
