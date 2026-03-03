Suscríbete
Esta es la razón por la que Heated Rivalry no fue nominada a un premio de actuación

Aquí está todo lo que necesitas saber

Marzo 03, 2026 • 
Getty images

Por Rosa Sanchez

La rivalidad acalorada ha dominado nuestra conciencia colectiva desde su estreno a finales de noviembre, y sus protagonistas , Connor Storrie (Ilya Rozanov) y Hudson Williams (Shane Hollander), se han convertido rápidamente en auténticas estrellas de Hollywood. Storrie debutó como presentador de Saturday Night Live el fin de semana pasado, y Williams consiguió una portada impactante en Wonderland . Ambos han cerrado importantes contratos con marcas (Storrie con Saint Laurent y Williams con Balenciaga) y han conseguido otros papeles importantes.
Lamentablemente, la querida serie romántica de hockey queer no llegó a los premios de este año. ¿Por qué? Las razones tienen mucho sentido.

Stefanie Keenan // Getty Images

Rivalidad Acalorada no fue nominada en la temporada de premios 2025-2026, principalmente porque no se presentó a consideración. La serie fue producida y financiada exclusivamente por la compañía canadiense Crave, lo que la convierte en una producción extranjera. Para los premios estadounidenses, la serie debe haber sido coproducida con un socio estadounidense desde el principio. (HBO Max actuó como distribuidor en EE. UU. solo una vez finalizada la producción).

Getty images

Es triste, sí, pero se espera que para futuras temporadas la serie pueda cambiar a una estructura de coproducción para permitir la elegibilidad para premios en Estados Unidos.

Neilson Barnard // Getty Images

A pesar de no haber recibido ninguna nominación en la entrega de premios de esta noche, Storrie fue invitado como presentador, y lució un aspecto magnífico para el papel. El actor salió de la alfombra roja al escenario con un elegante traje negro, pequeños aros de plata y una fabulosa y peculiar gargantilla de diamantes de Tiffany & Co.
Su coprotagonista Ksenia Daniela Kharlamova, que interpreta a su mejor amiga en pantalla, Svetlana Vetrova, también asistió a la entrega de premios con un vestido negro brillante con una abertura alta.

Frazer Harrison // Getty Images

Veremos mucho más de este elenco estelar, ya verás.

Originalmente publicado en Harper’s US

