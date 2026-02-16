Suscríbete
Todo lo que sabemos sobre la visita de Zendaya a la CDMX

La actriz fue vista grabando en el Centro Histórico de Ciudad de México rodeada de equipo técnico. Esto es lo que se conoce sobre su visita

Febrero 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zendaya.jpg

Getty images

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y en cuestión de horas la conversación explotó: Zendaya está en la Ciudad de México. No en una alfombra roja, no en un evento anunciado, sino en plena calle Tacuba, frente a una de las esculturas más reconocibles del Centro Histórico, “El Caballito”.

Lo que muestran las fotografías es claro: la actriz no estaba paseando. Zendaya fue captada caminando acompañada de personal de producción, iluminación y equipo técnico. La presencia de cámaras y staff descarta una visita turística y apunta directamente a una grabación profesional.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre el motivo de su estancia en México. Sin embargo, el despliegue técnico sugiere que se trata de una producción internacional relevante. Las especulaciones no tardaron en aparecer: podría tratarse de un comercial, escenas de un proyecto cinematográfico o incluso material promocional relacionado con The Drama, la película que protagoniza junto a Robert Pattinson.

El hecho de que eligiera el Centro Histórico como locación tampoco es casual. La arquitectura, la textura urbana y el contraste entre historia y modernidad convierten a la zona en un escenario atractivo para producciones globales. Además, la CDMX se ha consolidado como uno de los hubs más dinámicos para filmaciones internacionales.

Mientras tanto, las redes hicieron lo suyo: videos, teorías y múltiples ángulos de la grabación comenzaron a circular casi en tiempo real. La presencia de Zendaya no solo paralizó momentáneamente la zona, también confirmó algo evidente: su impacto cultural trasciende cualquier frontera.

Por ahora, la razón exacta de su visita sigue sin anunciarse oficialmente. Lo único claro es que su paso por la Ciudad de México no fue discreto y que la capital mexicana volvió a convertirse en escenario de una producción que ya está generando expectativa.

Zendaya CDMX
Eurídice Aiymet Garavito García
