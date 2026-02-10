Suscríbete
Moda

Las botas por encima de los pantalones vuelven a estar de moda

Una forma de llevar las botas vuelve a tomar fuerza esta temporada, redefiniendo proporciones y colocando el calzado como eje central del look contemporáneo

Febrero 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las botas por encima de los pantalones vuelven a estar de moda.jpg

Las botas por encima de los pantalones vuelven a estar de moda

Claudio Lavenia/Getty Images

Las botas por encima de los pantalones regresan al radar de la moda no como una excentricidad pasajera, sino como una respuesta estilística concreta a la forma en que hoy se construyen las siluetas. Esta temporada, el gesto de llevar el calzado dominando el pantalón redefine proporciones, jerarquías y lectura visual del outfit, alejándose de la nostalgia literal y acercándose a una idea más precisa de poder y funcionalidad.

A diferencia de otros regresos que apelan directamente al archivo, esta tendencia no busca replicar un momento específico del pasado. Las botas sobre pantalones aparecen ahora en contextos mucho más depurados, con líneas limpias y una intención clara: alargar la figura, tensar la silueta y convertir el calzado en el punto de anclaje del look. El resultado no es decorativo, es estructural.

El auge de esta fórmula tiene que ver con cómo la moda contemporánea ha replanteado el equilibrio entre ropa y cuerpo. Los pantalones —ya sean rectos, de pinzas, de cuero o de inspiración utilitaria— funcionan como base neutra. Las botas, en cambio, asumen un rol activo: marcan el ritmo del conjunto y definen la actitud. Llevarlas por encima no es un accidente estilístico, es una decisión consciente.

En términos prácticos, la tendencia dialoga con una búsqueda actual de control visual. Las botas altas colocadas sobre el pantalón crean una línea continua que evita cortes innecesarios en la pierna. Esto se traduce en una imagen más sólida, más gráfica y, sobre todo, más contemporánea. No hay intención de suavizar el look; hay intención de afirmarlo.

Botas sobre jeans.jpg

Las botas sobre pantalones aparecen ahora en contextos mucho más depurados y con líneas limpias

Pinterest

Otro punto clave es el material. Las versiones más relevantes de esta tendencia apuestan por cueros estructurados, acabados mate o superficies ligeramente texturizadas. El objetivo no es el brillo ni el exceso, sino la presencia. Cuando las botas por encima de los pantalones funcionan, lo hacen porque sostienen el conjunto, no porque lo distraen.

Este regreso también habla de una moda que vuelve a priorizar la construcción del look completo. No se trata de sumar piezas llamativas, sino de pensar cómo interactúan entre sí. El pantalón deja de ser protagonista para convertirse en soporte, mientras la bota asume el rol de elemento arquitectónico. Esta inversión de jerarquías es lo que hace que la tendencia se sienta actual y no repetitiva.

Además, hay un componente de actitud que no puede ignorarse. Esta forma de llevar las botas proyecta seguridad, decisión y una relación más directa con el cuerpo. No es una tendencia pensada para desaparecer visualmente, sino para ocupar espacio. En un momento donde la moda se mueve entre la funcionalidad y la afirmación personal, ese gesto cobra sentido.

botas sobre jeans 2.jpg

Las botas altas colocadas sobre el pantalón crean una línea continua que evita cortes innecesarios en la pierna

Pinterest

Las botas por encima de los pantalones no regresan como una imposición estética, sino como una herramienta. Funcionan porque resuelven el look de forma clara, porque estructuran sin rigidez y porque ofrecen una alternativa a siluetas que ya estaban agotadas. No prometen versatilidad infinita, pero sí coherencia.
Más que una moda llamativa, este regreso confirma algo esencial: cuando una tendencia vuelve y se siente relevante, es porque responde a cómo nos vestimos hoy, no a cómo lo hacíamos antes.

Eurídice Aiymet Garavito García
