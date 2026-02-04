Suscríbete
Naomi Watts da vida a Jackie Kennedy en American Love Story

Con una presencia medida y un vestuario que dialoga con la historia, Naomi Watts presenta a Jackie Kennedy en la nueva serie de Ryan Murphy, una de las producciones más esperadas del año

Febrero 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Naomi Watts da vida a Jackie Kennedy en American Love Story.jpg

Naomi Watts da vida a Jackie Kennedy en American Love Story

Instagram

La transformación de Naomi Watts en Jackie Kennedy marca uno de los momentos más comentados del regreso televisivo de Ryan Murphy a su universo narrativo. Love Story se suma a su exitosa franquicia American Story con una premisa centrada en la relación de Carolyn Bessette-Kennedy y John F. Kennedy Jr., pero es la aparición de Naomi Watts como Jackie Kennedy la que introduce un peso simbólico inmediato.

Más que una caracterización literal, la propuesta construye una presencia. Jackie Kennedy no aparece como figura congelada en el archivo, sino como un punto de referencia estético y emocional que ordena el relato.

El look de Naomi Watts durante el estreno del capítulo

En las imágenes compartidas por la actriz —acompañadas del mensaje “Enamorada de este look, estas fotos, y este espectáculo”— el vestuario cumple una función narrativa clara. El vestido negro de silueta larga, de líneas limpias y caída fluida, evoca la elegancia contenida que definió a Jackie Kennedy en la década de los 60’s.

La elección de Balenciaga para el vestido aporta una lectura contemporánea: minimalismo estructural, dramatismo silencioso y una noción de poder que con exceso, pero simultáneamente discreto. Los guantes blancos introducen un contraste gráfico que remite al protocolo y al gesto político, mientras que la joyería de Cartier subraya la sofisticación sin desplazar el foco.

El estilismo, a cargo de Jeanann Williams y Ashley Afriyie, entiende que Jackie Kennedy fue tanto imagen como estrategia visual. Nada sobra, nada distrae.

SaveInsta.to_627042779_18526402807064489_1163137316323125022_n.jpg

Naomi Watts interpreta a Jackie Kennedy

Instagram

Sobre el beauty look

El beauty look refuerza esta lectura. El maquillaje, realizado por Mary Wiles, prioriza una piel luminosa, pulida, con labios definidos en un rojo sobrio que aporta autoridad sin dramatismo. El cabello, trabajado por Rebekah Forecast, se presenta en un bob suave, perfectamente controlado, una referencia directa al sello estético de Jackie Kennedy sin caer en la caricatura.

Una figura clave dentro del relato

Aunque American Love Story se centra en la historia de Bessette-Kennedy y John F. Kennedy Jr., la presencia de Jackie Kennedy funciona como eje simbólico. Naomi Watts no interpreta a un ícono distante, sino a una mujer consciente de su lugar, de su influencia y de su peso dentro de la narrativa política y familiar. Es una lectura que encaja con el tono habitual de Ryan Murphy para dramatizar desde el detalle, desde la imagen y desde lo que no siempre se dice públicamente.

El beauty look de Naomi Watts.jpg

El beauty look de Naomi Watts durante la presentación de Love Story

Instagram

¿Cuándo se estrena y dónde verla?

El ansiado capítulo de American Love Story se estrenará durante la semana de San Valentín y formará parte del catálogo de FX, siguiendo el modelo de distribución habitual de la franquicia, con disponibilidad posterior en Hulu para Estados Unidos. Cualquier fecha específica aún no ha sido anunciada por la producción.

Naomi Watts Jackie Kennedy
Eurídice Aiymet Garavito García
