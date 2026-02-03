Suscríbete
Boho chic sigue siendo tendencia en 2026

El boho no desapareció, pero en 2026 adopta nuevas reglas, siluetas más precisas y una relación distinta con el lujo y la modernidad

Febrero 03, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - September 2025

Edward Berthelot/Getty Images

Hablar de boho en 2026 implica dejar atrás la idea romántica y literal del estilo que dominó festivales, editoriales y armarios hace más de una década. El boho ya no es sinónimo de exceso, capas infinitas o nostalgia hippie. Si sigue presente, lo hace bajo una lógica distinta, más contenida, más curada y mucho más consciente de su contexto.

La pregunta no es si el boho sigue vigente, sino cómo se transforma para seguir siéndolo.

De estética libre a lenguaje refinado

En 2026, el boho se aleja de lo desordenado. Las prendas mantienen referencias artesanales —bordados, tejidos naturales, flecos, transparencias suaves— pero aparecen equilibradas con cortes más limpios y estructuras definidas. La silueta ya no se pierde en el volumen, se construye.
Vestidos fluidos conviven con cinturones marcados, blusas etéreas se combinan con pantalones de sastrería relajada y las capas se reducen a lo esencial. El resultado es un boho que respira, pero no se desborda. Este giro responde a una tendencia clara en la moda actual que tiene necesidad de control visual. Incluso los estilos asociados a la libertad se reinterpretan desde la precisión.

El boho en clave lujo

Otra diferencia clave es su relación con el lujo. En 2026, el boho deja de ser únicamente artesanal o alternativo para dialogar con materiales más pulidos, acabados cuidados y una paleta cromática sofisticada.
Los tonos tierra siguen presentes, pero se afinan: marrones profundos, marfiles suaves, negros lavados, verdes musgo. El color aparece como acento y no como saturación. La riqueza está en la textura, no en la acumulación de capaz.
Este boho actualizado se integra mejor en contextos urbanos, eventos formales e incluso propuestas nocturnas. Ya no pertenece solo al verano ni a los festivales, por eso en 2026 se vuelve atemporal.

Boho chic.jpg

En 2026, ya no es sinónimo de exceso, capas infinitas o nostalgia hippie

Pinterest

Accesorios, menos folclor, más intención

En accesorios, la transformación es evidente. Las joyas oversize y el espíritu nómada se reinterpretan con piezas más escultóricas, metales pulidos y guiños artesanales discretos. Bolsos estructurados sustituyen a los formatos blandos, y el calzado prioriza líneas limpias, aunque conserve materiales naturales.
Incluso el beauty acompaña este cambio. El maquillaje se mantiene luminoso y natural, pero sin dramatismos bohemios evidentes. La piel se ve real y el cabello fluido pero trabajado. Todo responde a la misma lógica con naturalidad controlada.

Boho.jpg

En 2026, el boho se aleja de lo desordenado

Pinterest

Entonces, ¿sigue siendo tendencia?

Sí, pero no como antes. El boho en 2026 no busca reproducir un imaginario pasado, sino absorber su esencia y adaptarla a una moda más consciente y madura. Es un estilo que se filtra, se edita y se vuelve selectivo.
No es un regreso masivo ni una imposición estética. Es una presencia silenciosa que aparece en detalles, en combinaciones inesperadas y en piezas clave que dialogan con el presente.

Eurídice Aiymet Garavito García
