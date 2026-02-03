Chloë Grace Moretz dominó la final del Australian Open 2026

En la final del Australian Open 2026, Chloë Grace Moretz apareció con una propuesta estética que apostó por la precisión y la coherencia visual antes que por el exceso. Invitada al evento junto a Louis Vuitton, la actriz confirmó que su estilo atraviesa un momento de madurez clara.

El total look de Chloë Grace Moretz

El vestido negro que eligió funciona como eje del estilismo. De silueta estructurada, cuello alto y acabado brilloso, construye una presencia sólida frente a los asistentes de la final. No hay aperturas innecesarias ni gestos dramáticos; el interés está en la forma, en cómo el tejido capta la luz y en la manera en que el diseño enmarca el cuerpo sin subrayarlo.

El contraste aparece en los zapatos blancos, un gesto medido que rompe la continuidad oscura del look sin restarle sobriedad. Este diálogo entre negro profundo y blanco óptico genera una lectura gráfica, limpia, muy alineada con el lenguaje editorial contemporáneo. Es un contraste que no busca suavizar, sino ordenar el conjunto y dirigir la mirada.

Más que un outfit pensado para llamar la atención es una elección que se sostiene desde la claridad estética ya que cada elemento cumple una función, ninguno compite con el otro.

En belleza, Chloë Grace Moretz se mantuvo fiel a una narrativa de piel real y luminosa. El maquillaje prioriza la textura natural, con una base ligera que deja ver la piel y un rubor suave colocado en lo alto del pómulo, aportando frescura sin dramatismo.

Los ojos permanecen discretos, con pestañas definidas y tonos neutros que acompañan sin protagonizar. No hay delineados marcados ni sombras intensas como la habíamos visto en el lanzamiento de su propia marca de maquillaje, en cambio, la sutileza fue la protagonista en su mirada que luce abierta y descansada.

El labial, un rosa nude cálido de acabado satinado, completa el look con un efecto pulido pero natural. No endurece las facciones ni añade contraste innecesario, más bien, equilibra. Es el tipo de tono que se integra al rostro y refuerza la idea de un beauty pensado para acompañar, no para imponerse.

El cabello, peinado con raya lateral y ondas suaves, refuerza esta sensación de control relajado. Nada rígido, pero tampoco hay algo casual en exceso.