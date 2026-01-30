Suscríbete
Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa

El diseñador belga cierra su etapa al frente de Alaïa tras redefinir el rumbo de la maison con una visión precisa, respetuosa del legado y plenamente contemporánea

Enero 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
La noticia se confirmó de forma oficial y tomó por sorpresa a buena parte de la industria: Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa. Con su salida se cierra un ciclo que redefinió el rumbo de la maison en el siglo XXI y que volvió a colocarla en el centro de la conversación internacional, no por estridencia, sino por exactitud.

Pieter Mulier asumió el liderazgo creativo en 2021, en un momento especialmente delicado para la casa fundada por Azzedine Alaïa. Tras la muerte del creador en 2017, Alaïa había atravesado un periodo de silencio creativo que exigía algo más que continuidad, necesitaba una visión capaz de dialogar con el legado sin convertirlo en archivo. Esa fue, quizá, la mayor fortaleza del diseñador belga.

Durante su etapa, Alaïa volvió a hablar el idioma del cuerpo. Las colecciones de Pieter Mulier se construyeron desde la arquitectura de la silueta, el rigor del corte y una sensualidad contenida que se alejaba de lo decorativo. No se trató de reinterpretar códigos de forma literal, sino de entender la obsesión de Alaïa por la forma femenina y traducirla a un presente donde la moda exige claridad, no nostalgia.

Bajo su dirección, la maison recuperó visibilidad global sin alterar su ritmo interno. Los desfiles se convirtieron en ejercicios de precisión más que en espectáculos, y las prendas reforzaron una idea de lujo silencioso que contrastaba con el exceso dominante en otras casas. Ese equilibrio atrajo tanto a la crítica como a una nueva generación de clientas interesadas en la moda como construcción, no como tendencia inmediata.

La salida de Pieter Mulier ocurre en un contexto de profunda reconfiguración creativa dentro del lujo. En los últimos meses, varias maisons han anunciado cambios en sus direcciones artísticas, lo que ha intensificado el debate sobre el papel del diseñador contemporáneo: menos autor estrella, más intérprete sensible de una herencia. En ese sentido, el trabajo de Pieter Mulier en Alaïa se lee hoy como un caso de estudio.

Aunque la firma no ha anunciado todavía quién tomará el relevo creativo, sí ha dejado claro que el legado reciente seguirá marcando el rumbo inmediato. La etapa Pieter Mulier no fue una ruptura, sino una reactivación cuidadosa de los valores fundacionales de la casa: respeto por el oficio, obsesión por el detalle y una relación íntima entre prenda y cuerpo.

Para Pieter Mulier, esta salida abre un nuevo capítulo. Su trayectoria previa —marcada por años de colaboración estrecha con figuras clave de la moda contemporánea— lo posiciona como uno de los creativos más sólidos de su generación.
Más allá de especulaciones, lo cierto es que Alaïa pierde a un director creativo que supo entender que el verdadero reto no era modernizar la maison, sino mantenerla relevante sin traicionar su esencia.

