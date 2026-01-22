Suscríbete
Moda

La moda sucia y la estética de lo inacabado

Una estética que desafía la pulcritud tradicional y encuentra belleza en lo imperfecto, lo vivido y lo aparentemente inacabado como reflejo del presente cultural

Enero 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026 - Day Five

La moda sucia y la estética de lo inacabado

Edward Berthelot/Getty Images

La moda sucia no tiene que ver con descuido literal ni con falta de técnica. Tampoco es una provocación vacía. Es, más bien, una respuesta estética a un mundo saturado de imágenes perfectas, superficies pulidas y narrativas excesivamente controladas. Frente a ese contexto, esta corriente propone otra cosa: mostrar las costuras, el desgaste, lo crudo y lo real como parte del lenguaje visual.

Cuando se habla de moda sucia se hace referencia a una estética deliberadamente imperfecta. Prendas que parecen usadas, arrugadas, intervenidas o ligeramente desalineadas. Siluetas que evitan la simetría, acabados que no buscan esconder el proceso y estilismos que parecen más vividos que construidos. Lejos de ser un error, todo está pensado para comunicar una idea donde la belleza también existe fuera de la limpieza absoluta.

Esta tendencia se apoya en una noción muy contemporánea del lujo y del estilo. Durante décadas, la moda aspiracional se asoció con lo impecable, lo nuevo, lo intocable. La moda sucia rompe con esa lógica y propone una estética más honesta, donde el cuerpo, el tiempo y el uso dejan huella. No se trata de romantizar el caos, sino de aceptar que lo humano no es perfectamente ordenado.

El auge de esta estética también tiene una lectura cultural. Vivimos un momento marcado por la sobreexposición digital, la hiperproducción de imágenes y la presión por mostrar versiones idealizadas de la vida cotidiana. En ese escenario, la moda sucia funciona casi como un gesto de resistencia donde vestir algo que no parece recién salido de una vitrina es una forma de reclamar individualidad y experiencia.

Desde el punto de vista del diseño, esta corriente exige más precisión de la que aparenta. Lograr que una prenda se vea “imperfecta” sin caer en lo descuidado requiere dominio técnico, comprensión de materiales y una narrativa clara. Los tejidos suelen ser protagonistas, desde algodones lavados, pieles con pátina, mezclas que envejecen con gracia y colores que parecen haber perdido intensidad con el tiempo.

En el estilismo, la moda sucia se traduce en capas irregulares, combinaciones inesperadas y una actitud relajada frente al vestir. No busca impactar desde la espectacularidad, sino desde la sensación de autenticidad. Es un estilo que parece decir: esto no está hecho para agradar a todos, sino para representar a quien lo lleva.

También hay una dimensión emocional en esta estética. Las prendas “sucias” evocan memoria, recorrido, historia. Hablan de ropa que acompaña, que se adapta, que no se reemplaza constantemente. En ese sentido, dialoga con una visión más consciente del consumo, donde el valor no está en estrenar, sino en habitar la prenda.

La moda sucia no pretende convertirse en una norma universal. Su fuerza está en ser un lenguaje alternativo dentro de un sistema que durante mucho tiempo privilegió la perfección como única opción válida. Hoy, esa rigidez se diluye, y en su lugar aparece una estética más flexible, más real y profundamente conectada con el presente.

Aceptar la moda sucia es aceptar que el estilo no siempre tiene que ser pulcro para ser poderoso. A veces, lo que parece inacabado es precisamente lo que mejor cuenta una historia.

Eurídice Aiymet Garavito García
