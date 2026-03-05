La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París

La moda siempre ha sido un territorio donde se disputan ideas sobre el cuerpo, la identidad y la pertenencia. En ese terreno, una nueva generación de creadores está desafiando los parámetros tradicionales del sistema. Entre ellos destaca el proyecto detrás de Matières Fécales, una propuesta que ha encontrado eco en la escena parisina y que también ha captado la atención de una figura tan influyente como Lady Gaga.

La cantante apareció en los Grammy Awards 2026 con un vestido negro cubierto de plumas que evocaba la silueta de un cisne oscuro. La pieza, de corte sirena, formaba parte del universo visual que el dúo canadiense ha construido en los últimos años: una estética que mezcla teatralidad, maquillaje extremo y siluetas que se alejan de la idea clásica de belleza.

Detrás de la marca están Steven Raj Bhaskaran y Hannah Rose Dalton, pareja creativa y sentimental que comenzó su historia en Montreal mientras estudiaban patronaje. Su proyecto surgió como una respuesta personal a experiencias de rechazo y discriminación. Hannah Rose Dalton creció en un entorno religioso restrictivo, mientras que Steven Raj Bhaskaran—de ascendencia india y guyanesa— enfrentó episodios de acoso vinculados con su origen y su identidad sexual.

En lugar de adaptarse a los códigos establecidos, ambos decidieron crear una identidad estética propia. Se raparon la cabeza, adoptaron maquillaje dramático y comenzaron a experimentar con prótesis corporales, como pies artificiales inspirados en los célebres zapatos armadillo diseñados por Alexander McQueen. Ese conjunto de decisiones dio forma a lo que describen como una identidad poshumana: una visión del cuerpo que rompe con la idea de normalidad biológica.

Las primeras imágenes que compartieron en redes sociales generaron sorpresa y curiosidad. Su universo visual —donde lo humano se mezcla con lo alienígena— atrajo a cientos de miles de seguidores y abrió la puerta a nuevas oportunidades dentro de la industria.

El salto definitivo llegó cuando Adrian Joffe, director ejecutivo de Comme des Garçons y figura clave detrás de Dover Street Market, decidió respaldar el proyecto. Con ese apoyo, la marca pudo presentarse en el calendario de la Paris Fashion Week, consolidando su presencia en uno de los escenarios más influyentes del sector.

Sus desfiles en París han explorado una mezcla de referencias inesperadas. En las colecciones aparecen guiños a la tradición de la alta costura —con ecos de Christian Dior o Jean-Paul Gaultier— combinados con elementos de estética oscura: lentes de contacto negras, prótesis faciales o accesorios que transforman el cuerpo.

Más allá de lo visual, la intención central del proyecto es ampliar la conversación sobre quién puede ocupar el espacio de la moda. Las colecciones están pensadas para cuerpos que rara vez aparecen en las pasarelas y para identidades que no encajan en categorías binarias.

En ese sentido, la influencia de Rick Owens resulta evidente. El diseñador estadounidense, cercano al dúo, ha defendido durante años una visión de la moda que privilegia la diferencia y la experimentación. Esa filosofía también atraviesa el trabajo de la marca canadiense.

El crecimiento del proyecto quedó claro en su más reciente desfile en París, realizado en locaciones emblemáticas como la Place Vendôme. Allí, su propuesta reunió a seguidores, artistas y figuras del circuito creativo que ven en esta estética una forma de repensar la relación entre moda e identidad.

El interés de Lady Gaga, conocida por su afinidad con las propuestas visuales radicales, ha contribuido a amplificar la visibilidad del proyecto, pero su impacto no depende únicamente del respaldo de una celebridad: responde también a un momento en el que la industria busca nuevas narrativas sobre el cuerpo, la diversidad y la autoexpresión.

En ese contexto, la moda poshumana que proponen Bhaskaran y Dalton no se limita a un gesto estético. Funciona como una declaración cultural que cuestiona quién tiene derecho a ser visto —y celebrado— dentro del sistema de la moda.