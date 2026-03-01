Guía para lograr el rubio beige cálido de Ludwika Paleta en primavera 2026

En su aparición durante el desfile Fall/Winter 2026 de Ferragamo en Paris Fashion Week, Ludwika Paleta dejó claro que el verdadero cambio de temporada no está en un corte radical, sino en el matiz del color.

Su rubio no es platinado ni frío. Tampoco es dorado intenso. Es un rubio beige cálido, equilibrado entre tonos miel y arena, con una transición suave desde una raíz ligeramente más profunda. No hay líneas marcadas, ni contraste abrupto, en Ludwika Paleta, el color parece crecer de forma natural, pero el secreto está en la textura y el movimiento del cabello.

Opta por tonos más naturales

El rubio que veremos dominar la primavera 2026 se aleja del efecto decoloración evidente, por eso el rubio beige cálido funciona ya que respeta la base natural del cabello. No busca aclarar al máximo, sino armonizar.

Este tipo de tono aporta luz al rostro sin endurecer las facciones. Es especialmente favorecedor en pieles cálidas o neutras porque evita el efecto grisáceo que pueden generar los rubios muy fríos. La sensación general es de equilibrio y luminosidad sin exageración.

Elige degradados sutiles

Uno de los aciertos en el look de Ludwika Paleta es la raíz integrada ya que no hay una separación tajante entre el crecimiento natural y el color trabajado. El degradado es progresivo. La raíz ligeramente más oscura aporta profundidad y hace que el rubio se vea más auténtico. Esta técnica, además, facilita el mantenimiento y evita que el color se perciba artificial al pasar las semanas.

En 2026, el lujo en el cabello no está en la perfección rígida, sino en la transición orgánica.

Y peina en ondas amplias, no rizos marcados

El acabado termina de definir la tendencia. Las ondas que lleva no son rizos estructurados ni beach waves muy trabajadas. Son ondas amplias, abiertas y ligeramente cepilladas, con movimiento real.

Ese tipo de styling suaviza el color y permite que los matices del beige se perciban mejor bajo la luz. El cabello cae con naturalidad, sin volumen excesivo en la raíz ni fijación visible. El resultado es un rubio que no grita atención, pero sí ilumina. Un tono que se integra con la piel y el gesto, especialmente cuando el look —como el que llevó en el front row— tiene un estampado fuerte y accesorios protagonistas.

La primavera 2026 no exige cambios drásticos. A veces basta con ajustar el matiz y dejar que el cabello se mueva con libertad.