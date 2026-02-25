Suscríbete
¿Qué esperar del regreso de Maria Grazia Chiuri en su nueva etapa creativa?

Desde octubre de 2025, Maria Grazia Chiuri dirige Fendi. Su debut en Milán anticipa una redefinición de silueta, códigos y narrativa para la casa romana

Febrero 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior - Fall 2025 RTW - Runway

El regreso de Maria Grazia Chiuri a Fendi no responde a la nostalgia, sino a una relectura estratégica de la casa que la vio crecer profesionalmente. Desde el 14 de octubre de 2025, la diseñadora asumió oficialmente la dirección creativa, y su debut en la Semana de la Moda de Milán marca el primer gesto público de una visión que promete reorganizar prioridades dentro de la firma romana.

Si algo ha dejado claro a lo largo de su trayectoria es que la moda no es un acto individual, sino un trabajo de estructura. En esta nueva etapa, el foco parece desplazarse hacia la construcción de silueta como eje identitario. Más que depender del impacto inmediato de logotipos o piezas virales, Maria Grazia Chiuri apunta a definir una forma reconocible: el abrigo, la chaqueta, la arquitectura del cuerpo como territorio central. Fendi, históricamente asociada a la precisión del corte y a la maestría en pieles, encuentra aquí un terreno fértil para reinterpretar su legado.

Otro punto clave será la claridad de códigos. En un momento donde muchas marcas comunican de forma simultánea demasiadas narrativas, la diseñadora parece interesada en depurar. Modernismo italiano, geometría limpia y una lectura funcional de la sensualidad podrían reaparecer bajo una óptica contemporánea. No como cita literal del archivo, sino como síntesis.

Los accesorios, núcleo histórico de Fendi, también jugarán un papel estratégico. Sin embargo, la expectativa no está en repetir fórmulas conocidas, sino en revisar proporciones y materiales con una lógica más integrada al ready-to-wear. La relación entre bolso, zapato y silueta podría volverse más orgánica, menos episódica.

Hay además un elemento estructural que no pasa desapercibido: Maria Grazia Chiuri llega con experiencia en manejar casas de gran escala dentro de un conglomerado de lujo. Esa dimensión empresarial no es secundaria. Su historial demuestra que sabe traducir discurso creativo en resultados sostenibles. En un contexto donde la industria atraviesa una etapa de reajuste, esa combinación de narrativa y gestión adquiere peso.

También será relevante observar cómo dialoga con el menswear. Su intención de trabajar colecciones femeninas y masculinas en paralelo sugiere una visión transversal, más que compartimentos aislados. La coherencia entre ambos universos podría convertirse en una de las señas distintivas de esta fase.

El debut en Milán no definirá todo el trayecto, pero sí ofrecerá las primeras coordenadas. Más que un cambio abrupto, lo que se anticipa es una recalibración: menos énfasis en el ruido, más atención a estructura, técnica y legado. Fendi entra en un capítulo que combina memoria y método, con una directora creativa que conoce la casa desde dentro y ahora tiene la responsabilidad de proyectarla hacia adelante.

Eurídice Aiymet Garavito García
