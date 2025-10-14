Maria Grazia Chiuri regresa al mundo de la moda con un inesperado movimiento de LVMH

Maria Grazia Chiuri ha sido nombrada nueva directora creativa de Fendi, sucediendo a Silvia Venturini Fendi, quien asumirá un rol honorario dentro de la casa romana. Con esta decisión, Fendi apuesta por una mirada profundamente femenina y emocional que promete redefinir el futuro de la marca sin perder su raíz artesanal.

Para Maria Grazia Chiuri, este nombramiento es un regreso a casa. La diseñadora inició su carrera en Fendi a finales de los años ochenta, donde participó en la creación de piezas icónicas como la bolsa Baguette junto a Silvia Venturini Fendi. Décadas después, y tras su paso por Valentino y Dior, regresa con una visión más madura, cargada de experiencia y convicción artística.

Su legado en Dior es innegable: logró combinar feminismo y moda con mensajes poderosos y una estética que exaltó la fuerza de lo femenino a través de la costura. Ahora, en Fendi, ese lenguaje visual se entrelaza con el ADN de la maison —el lujo silencioso, la artesanía romana, la innovación material y el toque feminista— para construir una narrativa que celebre tanto el pasado como la evolución del diseño contemporáneo.

Silvia Venturini Fendi, quien ha estado al frente de la marca durante más de tres décadas, deja un legado de coherencia y elegancia. Su transición al rol honorario asegura la continuidad del espíritu familiar que ha distinguido a Fendi desde sus orígenes.

El primer desfile de Maria Grazia Chiuri para la maison está previsto para febrero de 2026 durante la Semana de la Moda de Milán. Se espera que este debut no solo marque una nueva dirección estética, sino también un homenaje a la historia compartida entre dos mujeres que han definido, cada una a su manera, la fuerza femenina dentro de la alta costura italiana.