Suscríbete
Moda

Maria Grazia Chiuri regresa al mundo de la moda con un inesperado movimiento de LVMH

El regreso de Maria Grazia Chiuri a la industria simboliza una nueva etapa para la moda italiana, donde la herencia familiar y la mirada femenina se fusionan en una visión fresca y rebelde

October 14, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_565571081_18538976842062040_1925222664590345047_n.jpg

Maria Grazia Chiuri regresa al mundo de la moda con un inesperado movimiento de LVMH

Instagram

Maria Grazia Chiuri ha sido nombrada nueva directora creativa de Fendi, sucediendo a Silvia Venturini Fendi, quien asumirá un rol honorario dentro de la casa romana. Con esta decisión, Fendi apuesta por una mirada profundamente femenina y emocional que promete redefinir el futuro de la marca sin perder su raíz artesanal.

Para Maria Grazia Chiuri, este nombramiento es un regreso a casa. La diseñadora inició su carrera en Fendi a finales de los años ochenta, donde participó en la creación de piezas icónicas como la bolsa Baguette junto a Silvia Venturini Fendi. Décadas después, y tras su paso por Valentino y Dior, regresa con una visión más madura, cargada de experiencia y convicción artística.

También te interesa...
Dior - Runway - Fall/Winter 2025-2026 Paris Fashion Week
Moda
Maria Grazia Chiuri le pone fin a una era de 9 años y se despide de Dior
May 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior Cruise 2026 Show - Front Row
Moda
Dior Cruise 2026: Un bal de l’imagination en el corazón de Roma
May 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Su legado en Dior es innegable: logró combinar feminismo y moda con mensajes poderosos y una estética que exaltó la fuerza de lo femenino a través de la costura. Ahora, en Fendi, ese lenguaje visual se entrelaza con el ADN de la maison —el lujo silencioso, la artesanía romana, la innovación material y el toque feminista— para construir una narrativa que celebre tanto el pasado como la evolución del diseño contemporáneo.

Silvia Venturini Fendi, quien ha estado al frente de la marca durante más de tres décadas, deja un legado de coherencia y elegancia. Su transición al rol honorario asegura la continuidad del espíritu familiar que ha distinguido a Fendi desde sus orígenes.

El primer desfile de Maria Grazia Chiuri para la maison está previsto para febrero de 2026 durante la Semana de la Moda de Milán. Se espera que este debut no solo marque una nueva dirección estética, sino también un homenaje a la historia compartida entre dos mujeres que han definido, cada una a su manera, la fuerza femenina dentro de la alta costura italiana.

Maria Grazia Chiuri Fendi Dior feminista
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Gleitze Swims Straits
Moda
El reloj que desafió al mar, la historia de Mercedes Gleitze y el origen del mito Rolex
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In London - October 10, 2025
Moda
Julia Roberts deslumbra una vez más con su impecable dominio del power dressing
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017
Moda
En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day Three
Moda
Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025
October 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño
Las capas se convierten en el abrigo protagonista del otoño: elegantes, funcionales y con el equilibrio perfecto entre calidez y estilo
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2021
Moda
5 alternativas sofisticadas si detestas usar tacones
Estas alternativas planas y sofisticadas que demuestran que la elegancia no depende de los tacones
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
zapatos_parisfw2025_opt.jpg
Moda
Zapatos de punta cuadrada, la silueta que protagonizó las pasarelas de París Fashion Week 2025
Desde los desfiles más comentados de París hasta el street style, los zapatos de punta cuadrada confirman su regreso con una estética poderosa y contemporánea
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Las bolsas más deseadas por las insiders durante la Semana de la Moda de París 2025
Cinco bolsos marcaron el pulso del lujo durante la Semana de la Moda de París 2025: piezas icónicas que resumen el nuevo deseo estético
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García