Suscríbete
Moda

En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo

Los abrigos con cuello de pelo regresan en otoño 2025 como símbolo de elegancia táctil y glam contemporáneo, reinterpretando el clásico abrigo con una mirada moderna

October 12, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017

En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo

WWD/Penske Media via Getty Images

El otoño 2025 trae de vuelta una silueta que evoca lujo, nostalgia y un aire de película antigua, se trata de los abrigos con cuello de pelo. Desde París hasta Nueva York, las pasarelas y las calles se llenan de versiones renovadas de esta pieza icónica que combina calidez y sofisticación sin esfuerzo. Ya no se trata de una prenda vintage rescatada del clóset de una abuela elegante, sino de una reinterpretación moderna que celebra el poder del detalle y la textura.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Five
Belleza
Guía rápida para cortarte el fleco tú sola sin errores
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Los nuevos abrigos con cuello de pelo llegan en cortes estructurados o relajados, confeccionados en lana, cachemira y materiales técnicos, con cuellos que enmarcan el rostro como una joya. Marcas como Miu Miu, Max Mara y Prada han apostado por este acento táctil, transformando un gesto clásico en un símbolo de estatus contemporáneo. Reinterpreta esta prenda clásica sin miedo, lleva ese cuello voluminoso con líneas limpias y colores neutros que realcen su protagonismo.

19198625517126e97c9e99671e07a0f7.jpg

Los abrigos con cuello de pelo son ideales para combinar con accesorios elegantes como los sombreros

Pinterest

Esta temporada, el cuello de pelo no se limita al beige o al blanco. Se atreve con tonos vino, gris humo y camel profundo, tonos que sugieren elegancia natural. Algunas firmas incluso lo presentan en versiones desmontables o teñidas, para quienes buscan versatilidad sin perder el encanto retro. En su versión más urbana, se lleva con denim, botines y un bolso estructurado. En su faceta más nocturna, acompaña vestidos fluidos y labios borgoña, evocando el glam de los años cuarenta con un toque moderno y actual.

Su textura es un recordatorio de que el lujo puede sentirse, no solo verse. El cuello de pelo —real o sintético— añade una capa emocional al vestir, un gesto que transforma el movimiento cotidiano en una escena cinematográfica.

8db82aa1c54c1aee9782db9d994fc2fd.jpg

Esta temporada, el cuello de pelo no se limita al beige o al blanco

Pinterest

En un momento donde el minimalismo domina, los abrigos con cuello de pelo representan un regreso a lo sensorial. Son una invitación a reconectar con el placer de las texturas, con el peso del tejido bien hecho y la elegancia que perdura más allá de las tendencias efímeras. Este otoño, el lujo se manifiesta en la suavidad que roza la piel.

abrigos peluche abrigos de moda otoño Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day Three
Moda
Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025
October 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2021
Moda
5 alternativas sofisticadas si detestas usar tacones
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
zapatos_parisfw2025_opt.jpg
Moda
Zapatos de punta cuadrada, la silueta que protagonizó las pasarelas de París Fashion Week 2025
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Las bolsas más deseadas por las insiders durante la Semana de la Moda de París 2025
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_561431527_18550307206059018_9051210638192222629_n.jpg
Moda
Chanel bajo Matthieu Blazy, claves para entender su debut cósmico en París
El debut de Matthieu Blazy en Chanel marcó un nuevo rumbo para la maison con una puesta en escena inspirada en el espacio y una revisión poética de sus códigos clásicos
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Guía rápida para definir tu estilo personal
Encontrar tu estilo personal no es cuestión de tendencias, sino de autoconocimiento, esto te ayudará a construir una estética auténtica y coherente con tu personalidad
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_562818166_18530796811001850_1970887561800802521_n.jpg
Moda
Las grapas metálicas con las que Glenn Martens selló su propuesta en París Fashion Week 2025
Glenn Martens presentó su primera colección prêt-à-porter para Maison Margiela con una propuesta que desafió la idea tradicional de perfección
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Two
Moda
Pantalón bombacho, la pieza cómoda y elegante que define el otoño 2025
El pantalón bombacho redefine la elegancia del otoño 2025 con una silueta amplia, fluida y sofisticada que combina comodidad y estilo en perfecta armonía
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García