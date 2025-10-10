Suscríbete
Guía rápida para cortarte el fleco tú sola sin errores

Los pasos esenciales para cortarte el fleco en casa y lograr un resultado pulido, natural y sin errores

October 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Five

Guía rápida para cortarte el fleco tú sola sin errores

Claudio Lavenia/Getty Images

Hay algo terapéutico en tomar las tijeras y decidir un cambio inmediato. El fleco —ese pequeño gesto capaz de transformar por completo el rostro— puede ser tu mejor aliado si sabes cómo hacerlo. Pero cortarlo tú sola requiere más estrategia que impulso. Antes de empezar, respira, prepara tu espacio y sigue estos pasos para lograr un resultado pulido, sin dramas frente al espejo.

Empieza con el cabello seco y natural

El error más común es cortar el fleco con el cabello húmedo. Cuando se seca, el largo cambia y el resultado suele ser más corto de lo esperado. Lo ideal es hacerlo con el pelo limpio, seco y peinado en su forma natural, para tener una lectura real de cómo caerá el fleco sobre tu frente.

Delimita la sección correctamente

Toma una sección triangular desde el centro de la cabeza hasta el arco de las cejas. No te excedas, menos siempre es más. Si tomas demasiado cabello, el fleco se verá denso y pesado. Lo importante es mantener la proporción con el resto de tu melena.

Corta en diagonal, nunca recto

Las líneas rectas pueden endurecer las facciones. Para un efecto suave y natural, corta de forma diagonal y en pequeños movimientos, nunca de un solo tijeretazo. Usa unas tijeras de precisión o de peluquería, no las de cocina ni las de manualidades.

9c9c7a9c0a4f1cd4af3a971646bfc790.jpg

Corta en diagonal, nunca recto

Pinterest

Ajusta poco a poco

Después del primer corte, deja que el cabello se asiente, sacúdelo y observa. Si aún lo sientes largo, corta de nuevo con prudencia. Un buen fleco siempre se construye en capas, no en un solo intento.

Péinalo y estilízalo con intención

Usa un cepillo redondo o plancha para definirlo y darle forma. Un poco de suero o crema de peinado ayudará a controlar el frizz y a mantenerlo con brillo.

55247149513e99ae24fe7b3a353f8776.jpg

Péinalo y estilízalo con intención

Pinterest

Cortarte el fleco tú sola no tiene por qué terminar en desastre. Con paciencia, buena luz y técnica, ese cambio que imaginabas puede volverse tu mejor look de la temporada.

fleco cambio de imagen
Eurídice Aiymet Garavito García
