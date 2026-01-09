Suscríbete
Belleza

Diseños de uñas cuadradas perfectas si aún no estás lista para volver al maximalismo

Las uñas cuadradas se mantienen como una base elegante y actual para explorar diseños bien definidos sin caer en el maximalismo

Enero 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
35th Gotham Film Awards - Arrivals

Taylor Hill/FilmMagic

Las uñas cuadradas conservan su lugar en el radar de tendencias como una forma clara, deliberada y fácil de adaptar. Todo parece indicar que en 2026 el maximalismo recupera espacio en la conversación por lo que esta silueta ofrece una alternativa intermedia que te permite jugar con alternativas de diseño sin que el resultado se sienta excesivo.

Su estructura recta aporta orden visual. Líneas finas, contrastes suaves, acentos mínimos o gráficos discretos se leen con mayor precisión sobre una base cuadrada, haciendo que el diseño destaque por sí mismo. Es una forma que contiene, equilibra y depura.

Los largos medios y los bordes ligeramente suavizados son clave para mantener el acabado actual. Aquí, el diseño acompaña a la forma, no compite con ella. Incluso cuando se incorporan tonos profundos o detalles visibles, las uñas cuadradas mantienen el conjunto bajo control.

Más que una elección de tendencia es una decisión estética consciente para quienes no están listas para regresar al maximalismo. Esta forma funciona como soporte y espacio para que el diseño evolucione al ritmo de quien lo lleva.

Uñas cloud dancer perladas

Uñas ying yang minimalistas

Uñas borgoña

¡Adiós a las obsoletas uñas almendradas! En 2025 regresan las uñas cuadradas.png

Uñas borgoña cuadradas

PngTree

Uñas sunshine

Black nails

uñas nail art Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
