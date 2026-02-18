El regreso del shag largo con flequillo irregular

El cabello largo atraviesa una transformación silenciosa. Durante varias temporadas, la melena XL se sostuvo sobre líneas rectas, acabados pulidos y una caída casi uniforme. Ahora, la dirección cambia: vuelven las capas, el movimiento y una estructura que no busca simetría perfecta. Cara Delevingne lo deja claro con un shag largo acompañado de flequillo irregular que redefine cómo se lleva el cabello en 2026.

El corte no es una réplica literal del shag setentero. Se trata de una evolución más controlada, donde las capas comienzan desde la zona de los pómulos y descienden en degradado suave hasta el pecho. Esta construcción crea volumen sin rigidez y aporta dinamismo incluso cuando el cabello está lacio.

Capas visibles como declaración

La clave del shag largo contemporáneo está en que las capas no se ocultan. Son evidentes, pero no agresivas. Trabajan la forma del rostro y generan un marco natural que estiliza sin necesidad de ondas marcadas.

En el caso de Cara Delevingne, la textura mantiene un acabado aireado, lejos del efecto rígido o excesivamente estructurado. La raíz conserva volumen moderado, mientras las puntas conservan ligereza. Es un equilibrio entre movimiento y precisión.

Flequillo irregular: menos perfección, más actitud

El flequillo abandona la geometría estricta. En lugar de una línea recta o de cortinas simétricas, se presenta desestructurado, ligeramente más corto al centro y difuminado hacia los laterales. Esta variación suaviza los rasgos y evita que el corte se perciba pesado.

El flequillo irregular no pretende dominar el look; lo acompaña. Funciona como transición entre las capas superiores y el resto de la melena, reforzando la sensación de fluidez.

Color dimensional para reforzar la textura

El castaño cálido con matices más claros en medios y puntas añade profundidad. La dimensión cromática enfatiza el movimiento del corte, ya que cada capa refleja la luz de forma distinta. En 2026, las morenas iluminadas sutiles ganan terreno frente a contrastes extremos.

Cara Delevingne lleva el corte shag largo con flequillo Instagram

La nueva dirección del cabello largo

El regreso del shag largo con flequillo irregular responde a un deseo de estructura flexible. Después de años dominados por minimalismo extremo en cortes rectos, la tendencia gira hacia formas que dialogan con el rostro y aportan carácter.

El shag largo actual combina técnica de capas, textura natural y flequillo imperfecto para construir una silueta que se mueve con el cuerpo. Cara Delevingne no introduce un corte radical, introduce una dirección: el cabello XL vuelve a tener intención. Y esa intención se construye capa por capa.