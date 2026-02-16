Suscríbete
Cruz Beckham cumple 21 y los Beckham lo celebran en clave monocromática

Los Beckham celebraron los 21 años de Cruz con una cena elegante marcada por looks coordinados en negro y una ausencia que no pasó desapercibida

Febrero 16, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cruz Beckham cumple 21 y los Beckham lo celebran en clave monocromática.jpg

Instagram

Cruz Beckham está por cumplir 21 años rodeado de su familia más cercana en una velada que combinó formalidad, complicidad y una estética perfectamente calculada. David y Victoria Beckham encabezaron la celebración junto a Romeo y Harper, en una noche donde el dress code en negro dialogó con un telón rojo teatral que enmarcó la fotografía familiar. Sin embargo, hubo una ausencia evidente: Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no aparecieron en las imágenes compartidas.

El cumpleaños número 21 marca un punto simbólico en la cultura británica: mayoría de edad social, independencia, inicio de una nueva etapa. En ese contexto, la familia apostó por una celebración sobria pero sofisticada, más cercana a una cena privada que a un evento multitudinario.

Victoria Beckham eligió un vestido negro de silueta limpia y caída precisa, fiel a la estética minimalista que ha construido desde su firma homónima. David Beckham optó por un traje oscuro perfectamente entallado, reforzando la narrativa de elegancia discreta que ha caracterizado sus apariciones recientes. Romeo mantuvo la línea formal con tirantes y camisa blanca, aportando un guiño clásico con actitud contemporánea, mientras Harper llevó un vestido negro largo que replicó el código monocromático del resto del grupo.

Cruz Beckham, protagonista de la noche, contrastó con un traje azul empolvado acompañado de una corbata estampada en tonos verdes y amarillos, detalle que rompió con la uniformidad cromática y centró la atención en él sin necesidad de extravagancias. La elección proyecta seguridad y cierta intención de diferenciarse dentro de una familia donde la imagen siempre comunica.

La ausencia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz vuelve a alimentar las especulaciones sobre la dinámica familiar, tema que ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses. Aunque no hubo declaraciones oficiales, la falta de ambos en una fecha significativa inevitablemente alimenta la conversación.

Más allá del foco en quién estuvo y quién no, la celebración refuerza algo constante en la narrativa Beckham: el dominio visual. Cada aparición pública parece pensada como una extensión de su identidad colectiva, donde moda, postura y contexto construyen un relato coherente. No se trata únicamente de un cumpleaños, sino de una imagen cuidadosamente editada que proyecta unidad, sofisticación y control estético.

David Beckham Victoria Beckham Brooklyn Beckham Harper Beckham Cumpleaños
Eurídice Aiymet Garavito García
