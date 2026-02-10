Suscríbete
Qué significa el número 64 en el outfit de Bad Bunny en el Super Bowl

El número 64 en el outfit de Bad Bunny en el Super Bowl escondía un homenaje personal que conectó memoria familiar, deporte e identidad frente a una audiencia global

Febrero 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

Qué significa el número 64 en el outfit de Bad Bunny en el Super Bowl

Kevin C. Cox/Getty Images

En el Super Bowl, donde cada elemento se analiza a escala global, Bad Bunny eligió comunicar desde la sutileza. Su vestuario para el espectáculo de medio tiempo evitó cualquier exceso escénico y concentró el significado en un solo detalle: el número 64 estampado en su camiseta deportiva. Un gesto mínimo que, lejos de ser decorativo, sostuvo una de las narrativas más personales de la noche.

El outfit de Bad Bunny en el Super Bowl apostó por una estética contenida en tonos crema, siluetas limpias y una mezcla precisa entre códigos formales y deportivos. Camisa con cuello, corbata, camiseta tipo jersey con su apellido y el número 64, pantalones chinos y zapatillas deportivas construyeron una imagen relajada pero cuidada. En un evento acostumbrado a la espectacularidad, la sobriedad se volvió una decisión consciente.

El significado del número 64 va más allá de la estética. La cifra remite a 1964, el año de nacimiento de su tío Cutito, una figura fundamental en la vida de Benito Antonio Martínez Ocasio. Fue él quien le transmitió su pasión por la NFL y por los San Francisco 49ers, convirtiendo el fútbol americano en una experiencia compartida, familiar y emocional. Al llevar ese número en el escenario más visto del mundo, Bad Bunny transformó el espectáculo en un homenaje íntimo.

Este gesto cobra especial relevancia dentro del lenguaje del deporte. El fútbol americano se construye sobre herencias con equipos que se siguen generación tras generación, rituales que se repiten y domingos que se convierten en memoria colectiva. El número 64 encapsula esa lógica. No es solo una fecha, es una historia transmitida, una forma de reconocer de dónde viene incluso cuando se ha llegado a la cima.

Desde una lectura de moda, el look de Bad Bunny en el Super Bowl dialogó con esa idea de origen. El número no rompió la armonía del conjunto ni buscó protagonismo gráfico. Se integró con naturalidad, permitiendo que el mensaje existiera sin necesidad de explicarse. En una industria que suele subrayar todo, la decisión de no hacerlo resultó poderosa.

La coherencia con su trayectoria estilística es clara. Bad Bunny ha defendido constantemente el vestir como un acto personal, no como un disfraz impuesto por el contexto. En esta ocasión, incluso con millones de espectadores, mantuvo esa filosofía. El outfit de Bad Bunny no buscó sorprender por lo extravagante, sino por lo honesto.

El momento también dialogó con su presente cultural. Tras una temporada marcada por hitos históricos y declaraciones públicas de peso, el Super Bowl se convirtió en un espacio donde la identidad, la memoria y el mensaje convivieron sin estridencias. Al final de su presentación, cuando el discurso de unidad se volvió explícito, el número 64 adquirió una lectura más amplia: un recordatorio de que lo personal y lo colectivo no están separados.

En el escenario más grande del entretenimiento deportivo, Bad Bunny eligió llevar consigo una historia privada. El número 64 no fue un detalle al azar, sino una forma silenciosa de decir que incluso en medio del espectáculo, el origen importa.

