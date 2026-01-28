Suscríbete
Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan a su segundo hijo

En el marco de su tercer aniversario, Nadia Ferreira y Marc Anthony compartieron la noticia de que su familia crecerá, un anuncio íntimo que celebra el amor y una nueva etapa

Enero 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan a su segundo hijo.jpg

Candice Ward

La historia de Nadia Ferreira y Marc Anthony suma un nuevo capítulo marcado por la emoción y la discreción que los ha caracterizado en los últimos meses. A través de una publicación compartida en redes sociales, la pareja confirmó que están esperando a su segundo hijo, una noticia que llegó acompañada de una fecha significativa: su tercer aniversario de matrimonio.

A través de un anuncio breve, pero emotivo, estuvo centrado en la idea de gratitud y celebración. Nadia Ferreira expresó el momento como un regalo de la vida y dejó ver que su primogénito, Marquito, asumirá pronto el rol de hermano mayor. Sin grandes producciones ni declaraciones extensas, la pareja optó por un mensaje íntimo que conectó de inmediato con sus seguidores y reforzó la narrativa familiar que han construido desde el inicio de su relación.

Desde que se convirtieron en padres por primera vez, Nadia Ferreira y Marc Anthony han compartido destellos cuidadosamente elegidos de su vida personal. Lejos de la exposición constante, ambos han preferido mostrar una maternidad y paternidad vividas con calma, equilibrio y un profundo sentido de protección. Este nuevo embarazo se integra de forma natural a esa visión donde la expansión de la familia no busca titulares estridentes, sino subrayar la solidez del vínculo que los une.

La relación entre la modelo paraguaya y el músico ha estado marcada por una mezcla de admiración mutua y complicidad. Mientras Marc Anthony continúa con una agenda artística activa, Nadia Ferreira ha consolidado una presencia propia en el mundo de la moda y los proyectos editoriales, combinando su carrera con una maternidad que ha redefinido sus prioridades. La noticia de un nuevo bebé confirma ese punto de encuentro entre vida profesional y personal que ambos han sabido armonizar.

embarazo
Eurídice Aiymet Garavito García
