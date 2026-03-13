Gwyneth Paltrow, Georgina Rodríguez y Chiara Ferragni en el desfile de Valentino en Roma

Roma se convirtió nuevamente en el centro de la moda internacional con el desfile de Valentino otoño/invierno 2026-2027. La colección, presentada en el histórico Palazzo Barberini, reunió a editores, compradores y celebridades que viajaron a la capital italiana para presenciar una pasarela cargada de simbolismo para la maison. El evento tuvo un significado especial: fue uno de los primeros grandes momentos de la marca tras la muerte de su fundador, el diseñador italiano Valentino Garavani, ocurrida en enero de 2026 a los 93 años.

Entre los asistentes, tres nombres concentraron gran parte de la atención del front row: Gwyneth Paltrow, Georgina Rodríguez y Chiara Ferragni. Cada una representa una relación distinta con la moda —Hollywood, cultura digital y celebridad global— y su presencia reforzó el diálogo entre tradición y contemporaneidad que marcó el desfile.

Gwyneth Paltrow: la conexión histórica con Valentino

La presencia de Gwyneth Paltrow tuvo una carga emocional particular dentro del evento. La actriz mantiene una relación de décadas con la casa italiana y con el propio Valentino Garavani, quien la vistió en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera.

Para el desfile en Roma, Gwyneth Paltrow apareció con un look inesperado dentro de su estilo habitual: un minivestido verde lima con mangas voluminosas, acompañado de medias blancas de encaje y accesorios plateados.

Más allá del impacto cromático del conjunto, su presencia simbolizaba algo más profundo: el vínculo histórico entre Hollywood y Valentino. Desde los años sesenta, el diseñador italiano vistió a actrices como Elizabeth Taylor o Sophia Loren, consolidando la relación entre la casa y el glam cinematográfico.

Georgina Rodríguez: el poder de la celebridad contemporánea

Georgina Rodríguez representa otro tipo de influencia dentro del ecosistema de la moda. Su presencia en el desfile confirma cómo las figuras mediáticas globales se han convertido en parte fundamental de las estrategias de las grandes casas.

La empresaria y personalidad televisiva asistió al show en Roma como invitada destacada del front row, compartiendo espacio con actrices, modelos y editoras de moda.

La empresaria ha construido una imagen pública que combina lujo, moda y cultura pop, y su relación con las grandes maisons se ha intensificado en los últimos años. En el contexto de un desfile como el de Valentino —que busca equilibrar herencia y relevancia cultural— su presencia funciona como puente hacia audiencias masivas que siguen cada uno de sus movimientos estilísticos.

Chiara Ferragni: la influencia digital en primera fila

Si hay una figura que representa la transformación del sistema de la moda en la última década, es Chiara Ferragni. La empresaria e influencer italiana también formó parte de las invitadas destacadas que acudieron al desfile en Roma.

La influencer ocupa un lugar particular dentro del universo de Valentino: combina visibilidad global con una identidad profundamente italiana. Su presencia en un desfile celebrado precisamente en Roma refuerza esa conexión entre la maison y una nueva generación de público que consume moda a través de plataformas digitales.

Desde que comenzó su carrera como bloguera, Chiara Ferragni ha evolucionado hacia una figura empresarial que participa activamente en campañas, eventos y colaboraciones con las principales casas de lujo. En la primera fila del desfile, su imagen representa el papel que hoy tienen las personalidades digitales dentro del ecosistema de la moda.

Una primera fila que resume el presente de Valentino

La combinación de estas tres invitadas no fue casual. Gwyneth Paltrow aporta la memoria cultural de la maison, Georgina Rodríguez representa la celebridad global contemporánea y Chiara Ferragni encarna la era digital de la moda.

Juntas forman una imagen muy clara del momento actual de Valentino: una casa con raíces profundas en la historia de la alta costura italiana que continúa dialogando con nuevas audiencias y nuevas formas de influencia. El desfile en Roma no solo presentó una colección, también mostró cómo la primera fila puede convertirse en un reflejo de las distintas fuerzas que hoy definen la industria de la moda.