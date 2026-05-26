Así fue el glow up de Lady Di después de divorciarse de Carlos III

El cambio más evidente no fue el vestido ni las joyas. Fue la manera en la que Diana empezó a ocupar el espacio. En las fotos de mediados de los 80 todavía aparece con un styling mucho más rígido llevando el cabello con volumen amplio, maquillaje suave casi inocente y ropa que seguía las reglas visuales de la realeza británica de esa época. Para 1997, la imagen era completamente distinta. El pelo corto se volvió más limpio, el rostro quedó despejado, los hombros ganaron protagonismo y la ropa dejó de acompañar para empezar a dirigir la conversación.

Ese cambio sigue siendo tan vigente porque no dependía de tendencias extravagantes. La princesa Diana entendió algo que hoy todavía funciona y es que cuando el corte de pelo se simplifica, todo alrededor se vuelve más fuerte.

Desde el anuncio de su romance con Carlos III, Diana se decantó por un hair look de capas infladas y una textura muy marcada que era común en la década. La silueta alrededor del rostro genera una imagen amable y juvenil, pero también bastante contenida. Incluso la ropa pastel y el acabado suave del peinado transmiten cierta intención de discreción. Era una estética diseñada para encajar dentro de un protocolo.

Después del divorcio, el enfoque cambió por completo. El corte pixie más pulido que usó en los 90 afinó visualmente el rostro y dejó el cuello y la mandíbula mucho más visibles. Ese detalle parece pequeño, pero cambia toda la percepción de presencia particularmente para los miembros de la realeza. El cabello dejó de ser un marco voluminoso y se convirtió en una línea precisa que daba estructura.

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También cambió la forma de vestir. La princesa Diana empezó a usar vestidos slip, escotes rectos, tonos neutros, satín y siluetas más limpias. La ropa ya no buscaba suavizarla; buscaba hacerla visible. Muchas de las imágenes más recordadas de esa etapa funcionan porque no están sobrecargadas. Hay menos adornos, menos estampados y menos volumen innecesario.

Otro punto importante fue el maquillaje. En sus últimos años públicos, Diana de Gales utilizó bases más luminosas, cejas mejor definidas y tonos neutros que resaltaban la piel en lugar de esconderla. Hoy ese tipo de maquillaje sigue siendo referencia porque se ve fresco incluso décadas después. No depende de una moda específica de los 90; depende de equilibrio.

Así fue el glow up de Lady Di después de divorciarse de Carlos III Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

El famoso corte corto también sigue vigente porque favorece una idea de elegancia relajada que muchas tendencias actuales intentan recuperar. Se parece más a los bobs franceses suaves y a los pixies largos contemporáneos que a los peinados extremadamente estructurados de los 80. Por eso todavía se siente moderno cuando aparece en Pinterest o TikTok.

Pero quizá lo más interesante del glow up de Diana de Gales fue que nunca pareció forzado. La evolución se veía coherente con su momento personal. Conforme ganó independencia pública, la imagen se volvió más segura, más minimalista y mucho más directa. Esa transición terminó convirtiéndose en uno de los cambios estéticos más estudiados de la cultura pop porque no se trató solamente de ropa o belleza, fue una reconstrucción completa de identidad visual.