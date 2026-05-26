Suscríbete
Síguenos en:
Celebridades

Así fue el glow up de Lady Di después de divorciarse de Carlos III

Luego de su divorcio, la princesa Diana transformó por completo su imagen pública con cortes más precisos, siluetas limpias y una seguridad visual que todavía inspira

Mayo 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Princesa Diana

Así fue el glow up de Lady Di después de divorciarse de Carlos III

Getty images

El cambio más evidente no fue el vestido ni las joyas. Fue la manera en la que Diana empezó a ocupar el espacio. En las fotos de mediados de los 80 todavía aparece con un styling mucho más rígido llevando el cabello con volumen amplio, maquillaje suave casi inocente y ropa que seguía las reglas visuales de la realeza británica de esa época. Para 1997, la imagen era completamente distinta. El pelo corto se volvió más limpio, el rostro quedó despejado, los hombros ganaron protagonismo y la ropa dejó de acompañar para empezar a dirigir la conversación.

Ese cambio sigue siendo tan vigente porque no dependía de tendencias extravagantes. La princesa Diana entendió algo que hoy todavía funciona y es que cuando el corte de pelo se simplifica, todo alrededor se vuelve más fuerte.

También te interesa...
Lady Di Príncipe Carlos Rey William
Celebridades
“Mi deseo es que encuentre paz mental”, Lady Di sobre el príncipe Carlos
Agosto 02, 2020
 · 
Alex Villatoro
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3547.jpg
Celebridades
Esto es lo que el diseñador de Lady Di opina sobre Kate Middleton
Octubre 10, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Desde el anuncio de su romance con Carlos III, Diana se decantó por un hair look de capas infladas y una textura muy marcada que era común en la década. La silueta alrededor del rostro genera una imagen amable y juvenil, pero también bastante contenida. Incluso la ropa pastel y el acabado suave del peinado transmiten cierta intención de discreción. Era una estética diseñada para encajar dentro de un protocolo.

Después del divorcio, el enfoque cambió por completo. El corte pixie más pulido que usó en los 90 afinó visualmente el rostro y dejó el cuello y la mandíbula mucho más visibles. Ese detalle parece pequeño, pero cambia toda la percepción de presencia particularmente para los miembros de la realeza. El cabello dejó de ser un marco voluminoso y se convirtió en una línea precisa que daba estructura.

Mejores vestidos de Lady Di - azul

Getty images

También cambió la forma de vestir. La princesa Diana empezó a usar vestidos slip, escotes rectos, tonos neutros, satín y siluetas más limpias. La ropa ya no buscaba suavizarla; buscaba hacerla visible. Muchas de las imágenes más recordadas de esa etapa funcionan porque no están sobrecargadas. Hay menos adornos, menos estampados y menos volumen innecesario.

Otro punto importante fue el maquillaje. En sus últimos años públicos, Diana de Gales utilizó bases más luminosas, cejas mejor definidas y tonos neutros que resaltaban la piel en lugar de esconderla. Hoy ese tipo de maquillaje sigue siendo referencia porque se ve fresco incluso décadas después. No depende de una moda específica de los 90; depende de equilibrio.

Diana Giggling

Así fue el glow up de Lady Di después de divorciarse de Carlos III

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

El famoso corte corto también sigue vigente porque favorece una idea de elegancia relajada que muchas tendencias actuales intentan recuperar. Se parece más a los bobs franceses suaves y a los pixies largos contemporáneos que a los peinados extremadamente estructurados de los 80. Por eso todavía se siente moderno cuando aparece en Pinterest o TikTok.

Pero quizá lo más interesante del glow up de Diana de Gales fue que nunca pareció forzado. La evolución se veía coherente con su momento personal. Conforme ganó independencia pública, la imagen se volvió más segura, más minimalista y mucho más directa. Esa transición terminó convirtiéndose en uno de los cambios estéticos más estudiados de la cultura pop porque no se trató solamente de ropa o belleza, fue una reconstrucción completa de identidad visual.

Lady Di glow Diana de Gales
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Bruce Willis's birthday - Archive
Celebridades
5 señales de demencia frontotemporal, enfermedad que padece Bruce Willis
Mayo 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana At Polo
Moda
Las gafas oversize con aire retro que Lady Di ya llevaba mucho antes del verano 2026
Mayo 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_695050021_18592234753028134_2687982778147188653_n.jpg
Celebridades
La publicación de Demi Moore por el Día de las Madres que conmovió a internet
Mayo 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_684856145_19328452480057818_480786821460698858_n (1).jpg
Celebridades
Las celebrities que perdieron más seguidores en Instagram
Mayo 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_687112504_17937955440219717_471371366789024650_n.jpg
Celebridades
El significado del look de Bad Bunny en la MET Gala 2026
La referencia de Bad Bunny en la MET Gala 2026 apunta a Johnny Pacheco, figura clave de la salsa cuya imagen y legado ayudan a entender la propuesta del Conejo envejecido
Mayo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Devil Wears Prada 2" European Premiere - Special Access
Celebridades
Meryl Streep no asistirá a la Met Gala 2026
La actriz no asistirá al evento y, más que una decisión puntual, su ausencia confirma una relación distante con la gala que se ha mantenido durante años
Mayo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
seis-universos-una-mujer-el-nuevo-manifiesto-de-o-media-con-vanessa-huppenkothen.png
Celebridades
Seis universos, una mujer: el nuevo manifiesto de OMedia con Vanessa Huppenkothen
Abril 28, 2026
 · 
Caras
Michael Jackson at "the Angel Ball", gala for cancer research at "the grand ballroom", Marriott Marquis Hotel in New York, United States on November 30, 2000.
Celebridades
Así luciría Michael Jackson a los 67 años según la IA
Una imagen generada con inteligencia artificial plantea una versión contemporánea del icono y reabre la conversación sobre su estética con el paso del tiempo
Abril 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García