Cannes 2026 recupera el vestido azul más recordado de Lady Di

Lo más inteligente del vestido que llevó Anastasia Andrushkevich no fue copiar exactamente el diseño de Lady Di, fue entender qué hacía tan especial aquel look de 1987 y traducirlo a una proporción mucho más actual. El original diseñado por Catherine Walker dependía muchísimo del movimiento: capas ligeras, cintura suavemente marcada y una caída casi líquida que reaccionaba al caminar. En Cannes 2026, la referencia aparece desde otro lugar. El vestido conserva esa idea aérea y romántica, pero elimina parte del dramatismo ochentero para verse más limpio frente a las cámaras contemporáneas.

La actriz eligió un vestido strapless en azul cielo construido con varias capas translúcidas que generan profundidad sin endurecer la silueta. La tela tiene suficiente transparencia para reflejar luz, aunque no tanta como para verse frágil. Esa decisión cambia completamente el resultado. Mientras muchos homenajes terminan sintiéndose teatrales o demasiado literales, aquí el look funciona porque no depende de la nostalgia para sostenerse visualmente.

También hay un detalle importante en la construcción del busto. El drapeado horizontal suaviza la estructura del corset y evita que el vestido se vea rígido o excesivamente formal. Eso ayuda a conservar cierta ligereza incluso en fotografías estáticas. El diseño original de Lady Di tenía una caída mucho más etérea y amplia, mientras que esta versión controla mejor el volumen para adaptarse a una alfombra roja mucho más saturada visualmente que la de finales de los ochenta.

La gargantilla integrada en chiffon azul es probablemente la referencia más evidente al look histórico de Cannes 1987. Sin embargo, Anastasia Andrushkevich evita convertirla en disfraz gracias al styling beauty. El peinado corto con volumen suave alrededor del rostro introduce una vibra francesa y contemporánea que rompe con el imaginario royal demasiado clásico. El cabello no busca replicar exactamente el corte de Diana; simplemente mantiene esa sensación de movimiento elegante que caracterizaba muchos de sus looks nocturnos.

El color también explica gran parte del impacto visual. El azul cielo funciona especialmente bien sobre alfombras rojas porque crea contraste inmediato frente al entorno cálido y las luces artificiales. Además, tiene un efecto suavizante sobre la piel y evita la dureza que a veces producen tonos metálicos o negros en fotografía flash. Por eso el vestido se siente luminoso incluso desde lejos.

Otro aspecto interesante es cómo el look evita caer en maximalismo. No hay bordados pesados, pedrería excesiva ni accesorios compitiendo con la silueta principal. Esa contención hace que el homenaje se entienda rápido. El vestido comunica desde la forma y el color, no desde adornos obvios. En un contexto como Cannes, donde muchas celebridades apuestan por volumen extremo o transparencias agresivas, esa limpieza visual termina destacando más.

Cannes 2026 recupera el vestido azul más recordado de Lady Di Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

La comparación con Lady Di aparece inevitablemente porque el vestido de Catherine Walker sigue siendo uno de los momentos más reconocibles en la historia del festival, pero lo que realmente hace interesante esta reinterpretación es que no intenta congelar aquella imagen en el tiempo. Anastasia Andrushkevich toma elementos muy específicos —el azul translúcido, el cuello flotante, la caída suave— y los adapta a una estética mucho más ligera y depurada.