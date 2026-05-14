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Moda

La falda floreada de Loreto Peralta confirma que el rosa romántico seguirá dominando el verano 2026

Loreto Peralta apuesta por una falda satinada con estampado floral y confirma el regreso de las siluetas románticas, los tonos rosa empolvado y las prendas ligeras para verano 2026

Mayo 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La falda floreada de Loreto Peralta confirma que el rosa romántico seguirá dominando el verano 2026

Instagram

Loreto Peralta volvió a demostrar que el estilo más efectivo del verano no necesariamente pasa por tendencias exageradas ni fórmulas complicadas. A veces basta una silueta ligera, una paleta suave y un estampado floral bien ejecutado para construir uno de esos looks que funcionan casi de inmediato en redes sociales.

Durante su visita a los LA con motivo del Desfile Cruise 2027 de Dior, la actriz apareció usando una falda larga satinada en tono rosa pastel con ilustraciones botánicas delicadas y pequeños detalles gráficos que recuerdan a los estampados románticos de inspiración vintage que han regresado con fuerza esta temporada. La pieza se mueve entre lo femenino y lo relajado sin caer en el exceso visual que suele acompañar a muchas propuestas florales.

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Lo interesante del look está en cómo equilibra textura y color. La falda tiene caída fluida y un acabado ligeramente brillante que aporta movimiento, mientras la camiseta de punto en rosa empolvado mantiene toda la atención en la parte inferior del conjunto. No hay accesorios estridentes ni styling recargado. La intención parece ir más hacia una estética suave, casi etérea, que conecta con la ola de romanticismo contemporáneo que domina tanto el street style como las colecciones resort de varias firmas.

Las faldas floreadas llevan varias temporadas apareciendo de manera intermitente, pero en 2026 se sienten distintas. Ya no se usan únicamente con referencias bohemias o hippies. Ahora aparecen acompañadas de prendas minimalistas, tejidos ligeros y siluetas más limpias. El resultado es mucho más pulido y adaptable para la vida diaria.

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La falda floreada de Loreto Peralta confirma que el rosa romántico seguirá dominando el verano 2026

Cortesía

El look de Loreto Peralta también confirma otro detalle importante: el rosa claro sigue posicionándose como uno de los tonos más relevantes del año. Especialmente en versiones empolvadas o neutras que funcionan bien tanto en prendas románticas como en piezas más urbanas. En lugar de un rosa saturado o demasiado dulce, la tendencia actual apuesta por colores suaves que aportan luz sin dominar completamente el outfit.

Otro punto clave es la longitud de la falda. Las siluetas midi y largas continúan desplazando a modelos más ajustados o estructurados, especialmente durante primavera y verano. Además de verse más frescas visualmente, permiten combinarse con camisetas simples, sandalias planas o incluso sneakers sin perder sofisticación.

El estampado floral también está atravesando una transformación interesante. En lugar de flores grandes y contrastantes, muchas marcas están optando por ilustraciones más delicadas, dispersas y con apariencia casi dibujada a mano, muy similares a la pieza que llevó Loreto Peralta. Esa dirección estética hace que la tendencia se sienta menos literal y mucho más fácil de integrar en un guardarropa cotidiano.

Dior colección cruise falda
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