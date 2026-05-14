Tracee Ellis Ross lleva las trenzas de boxeadora que redefinen el peinado pulido de 2026

En medio de vestidos bordados, sastrería relajada y referencias cinematográficas en el desfile Dior Cruise 2027 realizado en el Los Angeles County Museum of Art, hubo un detalle beauty que terminó captando tanta atención como varios de los looks de pasarela: las trenzas de boxeadora de Tracee Ellis Ross. El peinado apareció completamente pulido, geométrico y perfectamente alineado con la nueva estética utilitaria que está tomando fuerza esta temporada.

Durante años, las boxer braids estuvieron asociadas casi exclusivamente con el gimnasio, los festivales o ciertos momentos muy específicos del street style de mediados de los 2010, pero ahora regresan desde otro lugar mucho más sofisticado. Ya no se llevan desordenadas ni acompañadas de maquillaje exagerado. La nueva versión apuesta por precisión, brillo y estructura y Tracee Ellis Ross entendió perfectamente esa transición.

La actriz apareció con unas trenzas pegadas al cuero cabelludo construidas con líneas limpias y divisiones extremadamente definidas que reforzaban la silueta del look completo. El acabado no intentaba verse casual. Todo lo contrario, el peinado se siente casi arquitectónico desde la forma en que sigue la cabeza hasta la caída larga y controlada de las trenzas posteriores y justamente ahí está el motivo por el que este peinado vuelve a sentirse relevante en 2026.

La moda está atravesando un momento donde el lujo se construye desde la practicidad refinada. Las prendas deportivas, los códigos utilitarios y los elementos funcionales están entrando de lleno al terreno de la alta moda, pero filtrados por acabados mucho más elegantes. Las trenzas de boxeadora encajan perfecto dentro de esa conversación porque ofrecen estructura visual, comodidad y una imagen poderosa al mismo tiempo.

Además, el peinado dialoga muy bien con otra tendencia enorme de beauty: el regreso de los rostros despejados. Después de varias temporadas dominadas por ondas suaves y peinados con movimiento natural, empiezan a aparecer looks mucho más limpios que enfatizan mandíbula, pómulos y lentes oversized, justo como ocurrió aquí con los lentes negros envolventes que Tracee Ellis Ross llevó durante el evento.

El maquillaje también siguió esa lógica de contención. Su piel se ve satinada, fresca y ligera, mientras que el protagonismo recae completamente sobre la estructura del peinado y los accesorios. No hubo intención de sobrecargar el look; todo estaba editado para mantener una imagen fuerte y moderna.

Otro factor importante es que las boxer braids están funcionando especialmente bien dentro del contexto actual de lujo silencioso más urbano. Ya no se combinan únicamente con ropa deportiva, ahora aparecen con tailoring, abrigos largos, vestidos minimalistas y piezas de archivo. Eso las hace mucho más versátiles que en ciclos anteriores.

En Tracee Ellis Ross, el resultado se sintió particularmente contemporáneo porque el peinado evitó cualquier referencia disfrazada de nostalgia. No parecía un revival literal de tendencias pasadas. Parecía una evolución natural hacia una estética más limpia, funcional y segura.