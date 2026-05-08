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Moda

Así se usan las sandalias con jeans esta temporada según el street style

Los jeans amplios, las sandalias minimalistas y las siluetas relajadas dominan una de las combinaciones más versátiles y elegantes del momento

Mayo 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2026

Así se usan las sandalias con jeans esta temporada según el street style

Edward Berthelot/Getty Images

La moda suele regresar una y otra vez a las fórmulas más simples. Esta temporada, el street style confirma que pocas combinaciones funcionan tan bien como las sandalias con jeans. La mezcla tiene algo práctico, relajado y elegante al mismo tiempo, especialmente ahora que las siluetas amplias y los estilismos menos rígidos dominan tanto las pasarelas como el estilo urbano.

Lejos de los looks excesivamente producidos, la clave está en construir conjuntos que se sientan naturales. Los jeans rectos, baggy o ligeramente holgados aparecen combinados con sandalias de tiras finas, modelos thong minimalistas o versiones de cuero limpio en tonos neutros. El resultado transmite una sofisticación mucho más relajada, donde cada prenda parece elegida sin esfuerzo.

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Uno de los detalles que más se repite en el street style es el equilibrio entre volumen y simplicidad. Cuando los jeans son amplios y largos, las sandalias suelen mantenerse delicadas y discretas para estilizar visualmente la silueta. Por eso las sandalias minimalistas negras, blancas o camel se han convertido en favoritas dentro de esta tendencia. Funcionan con prácticamente cualquier tipo de denim y permiten que el look conserve una apariencia limpia.

También comienzan a ganar fuerza las combinaciones con jeans oscuros y sandalias de tacón bajo. Esta fórmula tiene un aire noventero que vuelve constantemente a la conversación fashion, sobre todo cuando se acompaña de camisetas blancas, blazers oversized o camisas de lino ligeramente abiertas. El estilismo se siente pulido sin perder comodidad.

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Sandalias con jeans en primavera

Pinterest

Las sandalias planas tampoco desaparecen. De hecho, las versiones más sencillas son precisamente las que dominan el street style actual. Sandalias tipo flip flop elevadas en materiales de piel, diseños acolchados o modelos de tiras delgadas aparecen constantemente junto a jeans relajados y prendas básicas. La intención ya no es crear un look excesivamente perfecto, sino uno que se vea auténtico y fácil de usar en la vida diaria.

Otro cambio importante está en el largo del denim. Esta temporada, los jeans ligeramente arrastrados o con caída amplia permiten que las sandalias apenas se asomen, creando una silueta mucho más fluida. El foco deja de estar únicamente en el zapato y pasa al movimiento completo del look.

Aunque durante años las sandalias con jeans fueron vistas como una combinación demasiado básica, el street style actual demuestra lo contrario. Todo depende de las proporciones, las texturas y la forma en que se construye el conjunto. Las mezclas más interesantes suelen surgir precisamente de prendas simples reinterpretadas desde un enfoque más relajado y contemporáneo.

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Jeans con sandalias

Pinterest

La popularidad de esta fórmula también responde a un cambio más amplio dentro de la moda: vestir bien ya no significa verse demasiado estructurada. Ahora las combinaciones que realmente destacan son las que equilibran comodidad, funcionalidad y una estética mucho más natural.

street style jeans Sandalias Tendencias
Eurídice Aiymet Garavito García
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