Beyoncé llevó el collar más caro en la historia de la MET Gala

La MET Gala 2026 tuvo vestidos monumentales, tocados imposibles y archivos de alta costura que dominaron las conversaciones durante días. Sin embargo, uno de los elementos más impactantes de toda la alfombra roja no fue un vestido, sino una pieza de alta joyería: The Queen of Kalahari, el collar creado por Chopard que Beyoncé llevó durante la noche y que ya es considerado el collar más costoso visto en la historia del evento.

La pieza, valuada en 50 millones de dólares, no funciona únicamente como un collar tradicional. Se trata de una creación convertible de alta joyería construida alrededor de tres diamantes excepcionales: un diamante corte cojín de 20 quilates, uno brillante de 50 quilates y un diamante pera de 25 quilates.

Cada piedra fue integrada en una estructura articulada cubierta de diamantes blancos que recorren cuello, clavícula y escote como si se tratara de una armadura luminosa.

Lo más interesante de la joya es que no busca discreción y eso rompe con la tendencia de piezas minimalistas que han preferido otras celebridades para equilibrar sus looks de alfombra roja, pero Beyoncé hizo exactamente lo contrario. El collar se convirtió en el centro absoluto de su propuesta para Fashion is art. Incluso el vestido —una compleja estructura plateada inspirada en formas anatómicas y recubierta de pedrería— fue pensado para convivir con la pieza sin competir con ella.

The Queen of Kalahari Chopard

La historia detrás de The Queen of Kalahari también explica parte de su relevancia. El nombre hace referencia a uno de los diamantes en bruto más extraordinarios encontrados en Botswana, una piedra de 342 quilates descubierta en 2017. Chopard adquirió el diamante y desarrolló una colección completa a partir de él, transformándolo en múltiples gemas de altísimo valor mediante un proceso de corte que tomó meses de trabajo especializado.

Dentro del universo de la alta joyería, piezas de este nivel rara vez aparecen en eventos masivos debido al riesgo, la seguridad y el valor histórico involucrado. Por eso la aparición del collar en la MET Gala 2026 inmediatamente cambió la conversación alrededor de la noche. Ya no se trataba solo de moda o celebridades, era también una demostración del lugar que ocupa la alta joyería dentro de la cultura visual contemporánea.

El look completo reforzó además la narrativa de Beyoncé como una figura que entiende perfectamente el impacto del espectáculo visual. La corona de diamantes, los guantes cubiertos de pedrería y la silueta escultórica construyeron una imagen cercana a la realeza futurista, pero el collar seguía siendo el punto de tensión visual más poderoso.

En una alfombra roja donde cada año parece imposible superar el exceso del anterior, The Queen of Kalahari logró convertir una pieza de joyería en el acontecimiento principal de toda la MET Gala 2026.