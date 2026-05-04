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Moda

La alfombra roja de la MET Gala 2026 no es roja —y este es el motivo

La escenografía de la MET Gala 2026 transformó la llegada en un paisaje inspirado en jardines italianos. Así se construyó su significado visual

Mayo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La alfombra roja de la MET Gala 2026 no es roja —y este es el motivo

Dia Dipasupil/MG26/Getty Images

La MET Gala 2026 está aquí y este año no apostó por el impacto inmediato del rojo, sino por la idea de convertir el recorrido de entrada en una experiencia inmersiva donde moda y entorno dialogan alrededor de la temática Fashion is art. La alfombra —lejos del rojo tradicional— se planteó como una extensión narrativa del tema de la noche, una superficie que no solo recibe a los invitados, sino que los integra en un escenario pensado como obra viva.

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El cambio más evidente es su apariencia. En lugar de un textil reconocible, el suelo simula ser un sendero de piedra envejecida, con tonos tostados interrumpidos por vetas verdes que evocan musgo. Esta elección no fue estética por sí sola ya que introduce la idea del tiempo, de lo orgánico y de algo que ha sido habitado. La moda, entonces, deja de ser un gesto aislado y se inserta en una continuidad visual donde el cuerpo vestido forma parte del paisaje.

Esa lógica se amplifica con el tratamiento del espacio. El techo y las paredes, cubiertos por cascadas de flores que evocan glicinas, crean una sensación de jardín suspendido. No es un jardín literal, sino una interpretación escenográfica donde lo natural y lo construido se mezclan deliberadamente. Hay elementos reales y otros que juegan con la ilusión, reforzando la idea de un contexto controlado por la moda.

La referencia a los jardines del norte de Italia aporta otra capa de lectura. Estos espacios, históricamente diseñados como escenarios de contemplación, funcionan aquí como marco simbólico, esos sitios donde el cuerpo se observa, se presenta y se convierte en parte de la escena. Bajo esa lógica, cada invitado no solo atraviesa la alfombra, sino que activa el concepto central de la noche: el cuerpo como soporte artístico.

The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Red Carpet

La alfombra roja de la MET Gala 2026 no es roja —y este es el motivo

Dia Dipasupil/MG26/Getty Images

El resultado no busca saturar ni imponer una única lectura. La paleta contenida, la textura dominante y la continuidad entre suelo, muros y techo generan una atmósfera cohesionada. Todo está pensado para que la atención se desplace de lo espectacular hacia lo sensorial: caminar, mirar y proponer junto a los diseñadores y las marcas más importantes de la industria.

En ese equilibrio está la clave. La alfombra de la MET Gala 2026 no funciona como telón de fondo, sino como parte activa del discurso visual. No es un escenario que enmarca la moda; es un sistema que la absorbe y la resignifica.

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