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Celebridades

Filtran la lista de invitados a la MET Gala 2026

Celebridades, diseñadores y figuras clave de la cultura pop apuntan a una edición que equilibra espectáculo, narrativa y control absoluto de imagen

Abril 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Red Carpet

Filtran la lista de invitados a la MET Gala 2026

Kevin Mazur/MG25/Kevin Mazur/Getty Images for The Met Museum

Cada año hay expectativa, pero no siempre hay pistas claras. En esta ocasión, una lista de invitados que comenzó a circular días antes del evento perfila una edición especialmente afinada de la MET Gala 2026, donde la selección de nombres sugiere menos improvisación y una narrativa mucho más controlada desde el inicio.

Entre las figuras que encabezan la lista aparecen Kendall Jenner, Bad Bunny y Nicole Kidman, junto a nombres que han entendido bien cómo construir momentos dentro de esta alfombra como Zendaya, Kim Kardashian y Beyoncé. La presencia de Anne Hathaway, Rosalía y Miley Cyrus refuerza ese equilibrio entre perfiles clásicos y figuras que redefinen constantemente su imagen pública.

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También destacan nombres que han ido consolidando su lugar en la conversación reciente, como Alex Consani, Sabrina Carpenter y Adut Akech, junto con presencias que aportan otra lectura del evento, como Lewis Hamilton, Serena Williams y Venus Williams. En paralelo, figuras como Doja Cat, Cardi B y Megan Thee Stallion aseguran ese componente de espectáculo que el evento exige.

La lista se completa con nombres como Gigi Hadid, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Michael B. Jordan, Sam Smith, Lisa y Cara Delevingne, además de figuras clave dentro de la industria como Donatella Versace y Kris Jenner. La inclusión de Jay-Z y La La Anthony refuerza la conexión entre moda, entretenimiento y poder cultural.

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Jared Leto también rindió homenaje a Choupette con una enorme botarga que simulaba ser la birmana de ojos azules del ‘káiser de la moda’. El extraño atuendo desapareció conforme subió la escalinata del MET, dando paso a un look oscuro y sexy que no abandonó la cabeza de la gata falsa.

Getty Images

La MET Gala 2026 se llevará a cabo el lunes 4 de mayo, siguiendo la tradición del evento, en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. La alfombra roja comienza alrededor de las 5:30 p.m. (hora local), aunque la llegada de invitados se extiende durante varias horas, convirtiendo ese tramo en el momento más observado de la noche.

Este año, el código de vestimenta corresponde a Fashion is art alineado con la exposición del Costume Institute y apunta hacia una interpretación que combina archivo, técnica y lectura contemporánea. Aunque los detalles completos se mantienen bajo reserva hasta el último momento, la selección de invitados sugiere que veremos propuestas altamente construidas, con énfasis en narrativa visual más que en impacto inmediato.

met gala 2024 temática

Rihanna y Asap Rocky MET GALA 2024

getty

En cuanto a las anfitrionas, la dirección estará bajo el mando de Nicole Kidman, Beyoncé y Venus Williams quienes en esta edición refuerzan la conexión entre moda, cine, música y deporte.

Más allá de confirmar asistencia, esta lista filtrada deja ver algo más relevante: una curaduría precisa. La MET Gala ya no funciona solo como un desfile de celebridades, sino como un espacio donde cada aparición responde a una narrativa más amplia. Y todo indica que en 2026, esa intención será aún más evidente.

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