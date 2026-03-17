La maldición Kennedy: la trágica historia de la dinastía política más influyente de Estados Unidos

Pocas familias han estado tan expuestas al escrutinio público como los Kennedy. Su historia, marcada por poder político, visibilidad mediática y aspiraciones casi dinásticas, también ha estado atravesada por una serie de episodios trágicos que, con el tiempo, dieron lugar a lo que popularmente se conoce como “la maldición Kennedy”.

El caso más emblemático es el asesinato de John F. Kennedy en 1963, un evento que no solo alteró la historia política de Estados Unidos, sino que también consolidó la imagen de la familia como símbolo de pérdida en el imaginario colectivo. Ese mismo año, su hijo menor, Patrick Bouvier Kennedy, falleció dos días después de nacer debido a complicaciones respiratorias. Ambos hechos están ampliamente documentados en registros históricos y archivos oficiales.

Años antes, en 1944, Joseph P. Kennedy Jr. murió durante una misión militar en la Segunda Guerra Mundial, cuando su avión explotó en pleno vuelo. En 1948, su hermana, Kathleen Kennedy Cavendish, falleció en un accidente aéreo en Francia. Ambos casos están confirmados por registros militares y reportes contemporáneos.

El destino de Rosemary Kennedy añade otra dimensión a esta historia. En 1941, fue sometida a una lobotomía con la intención de tratar cambios de comportamiento. El procedimiento, avalado por su padre, tuvo consecuencias devastadoras y la dejó con discapacidad permanente. Este hecho ha sido ampliamente documentado en biografías autorizadas de la familia.

El senador Ted Kennedy estuvo involucrado en el incidente de Chappaquiddick en 1969, cuando un automóvil que conducía cayó de un puente, provocando la muerte de Mary Jo Kopechne. Aunque él sobrevivió, el caso marcó su carrera política y forma parte de esta narrativa trágica.

En las décadas siguientes, otros episodios reforzaron la percepción de fatalidad: David Kennedy murió por una sobredosis en 1984, mientras que Michael Kennedy falleció en 1997 en un accidente de esquí en Colorado. Ambos casos fueron confirmados por reportes oficiales y cobertura mediática.

Uno de los eventos más recordados por su carga simbólica es el accidente aéreo de John F. Kennedy Jr. en 1999, en el que murieron también su esposa Carolyn Bessette y su cuñada Lauren Bessette. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) concluyó que el accidente fue causado por desorientación espacial del piloto.

Lo que une estos episodios no es una causa común verificable, sino la repetición de tragedias dentro de una familia constantemente observada. El término “maldición” no tiene sustento científico ni histórico como fenómeno real; es una construcción mediática y cultural que simplifica una serie de eventos complejos, muchos de ellos explicables por circunstancias específicas.

La persistencia de esta narrativa habla menos de fatalidad y más de cómo se construyen los mitos en torno al poder, la fama y la vulnerabilidad humana. En el caso de los Kennedy, la historia no solo se escribe con logros políticos, sino también con pérdidas que, acumuladas, adquirieron una dimensión casi legendaria.