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El reloj Omega que acompañó a Camila Jaber en su nuevo récord nacional

Un descenso a pulmón de 91 metros exige precisión, resistencia y control absoluto. Este modelo de Omega estuvo presente en uno de los momentos más exigentes del buceo libre en México

Abril 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Camila Jaber y el reloj que la acompañó a 91 metros: el Omega Seamaster Planet Ocean en acción

Cortesía Omega

En el silencio denso del océano, donde cada segundo cuenta y el cuerpo entra en un estado límite, Camila Jaber volvió a vencer su propia marca. La atleta mexicana alcanzó los 91 metros de profundidad en apnea, superando su récord nacional con un tiempo de 2 minutos y 43 segundos. No es solo una cifra, es una ejecución milimétrica donde mente y cuerpo operan bajo una presión extrema. En ese descenso, hubo un objeto que acompañó cada fase del recorrido: el Omega Seamaster Planet Ocean.

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Diseñado para condiciones exigentes, este modelo de Omega responde a una lógica funcional clara. La resistencia al agua de hasta 600 metros demuestra que no es un simple accesorio ya que en disciplinas como la apnea profunda, donde la fiabilidad del equipo es crítica, cada componente tiene que funcionar sin margen de error. La caja de acero, el bisel giratorio unidireccional y la legibilidad de la carátula negra están pensados para operar en entornos de baja visibilidad y alta presión.

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Omega Seamaster Planet Ocean

Cortesía Omega

Pero más allá de las especificaciones técnicas, hay algo que resulta interesante en este contexto: la relación entre este maravilloso reloj y el desempeño deportivo de la Sirena Mexicana. En apnea, el tiempo no se consulta constantemente; se siente. Aun así, la presencia de un instrumento como el Seamaster Planet Ocean introduce una dimensión de control externo, una referencia silenciosa que acompaña hasta la última milésima de segundo. Esta pieza no compite con la concentración del atleta, sino que se integra a ella con elegancia y funcionalidad.

El logro de Camila Jaber no solo confirma su dominio en el buceo libre, también pone sobre la mesa la relevancia del equipo en disciplinas donde el margen de maniobra es prácticamente inexistente. Bajo el agua cada detalle cuenta: la hidrodinámica del cuerpo, la economía de oxígeno, la estabilidad emocional… y sí, también la precisión de lo que llevas contigo.

En este caso, el reloj no es protagonista, pero tampoco es irrelevante. Está ahí, cumpliendo su función en uno de los entornos más demandantes que existen.

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