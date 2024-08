Juegos Paralímpicos 2024: los mejores momentos de moda que no pasan desapercibidos

París cobró vida una vez más con la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos 2024 en la Place de la Concorde y a lo largo de los Campos Elíseos el pasado 28 de agosto. Comenzó con una secuencia protagonizada por el exnadador francés Théo Curin, quien llegó en su taxi decorado con símbolos paralímpicos e inauguró la ceremonia. A continuación hubo fuegos artificiales azules, blancos y rojos iluminaron el cielo parisino. El desfile de los atletas, que duró 90 minutos, terminó al atardecer con la llegada de la delegación francesa al son de Champs-Élysées, Que je t’aime, Lettre à France y Emmenez-moi. Estos momentos emotivos han estado acompañados de muchos instantes de moda que vale la pena recordar.

La moda presente en los Juegos Paralímpicos 2024 de París

1. LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI creó los diseños de alta costura personalizados para más de 100 atletas paralímpicos.

LGN se posicionó como la única firma en crear trajes especiales para los participantes de esta ceremonia. Fueron alrededor de 700 trajes en total para bailarines y asistentes en general. De acuerdo con Dazed, Louis estaba trabajando en la colección SS25 debutando en Paris Fashion Week, e inmediatamente accedió a crear los looks que se usarían en la ceremonia. “Entre los participantes, había personas sin extremidades, con prótesis, otros en sillas de ruedas —cada día había diferentes necesidades y consideraciones”, dijo el diseñador al medio.

2. Lucky Love en Louis Vuitton by Pharrell Williams

El artista electropop que vimos actuar en la presentación de Maison Margiela se subió al escenario de los Juegos con un look de Louis Vuitton Hombre FW24 que tiene una gran inspiración western. También llevó joyería de esta casa.

3. Rahim Redcar en un traje rojo aterciopelado

El cantante Rahim de Christine and the Queens cautivó a la Concorde con una interpretación de Non, je ne regrette rien, desplazándose sobre un piano de cola con un traje rojo de terciopelo de LGN.

4. La extensa capa de Dj MYD

El afamado dj francés Myd usó una capa de 26 metros de lado (diseñada por LGN) para su presentación en la ceremonia; era un diseño inspirado en la bandera francesa.

5. Sébastien Tellier encarnando la elegancia urbana en total black

Sébastien Tellier, representante francés en Eurovisión 2008, interpretó su canción La Ritournelle durante la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Usando Chanel, LGN y una gorra de Maison Michel.