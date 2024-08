Yseult cerró los Juegos Olímpicos 2024 en un custom Dior cantando My Way

¡Los Juegos Olímpicos 2024 llegaron a su fin! Y con ellos, queda en la memoria una de las ediciones más revolucionarias del momento. Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional, junto con Léon Marchand del equipo de Francia y otros deportistas, apagaron la llama olímpica y dieron paso a la cantante Yseult para interpretar My Way envuelta en un custom Dior y así dar por terminada esta magna ceremonia.

Yseult, la cantante francesa, cerró los Juegos Olímpicos 2024 con un vestido Dior

Vestida por el estilista Jonathan Huguet, la cantante francesa de 29 años se subió al escenario del Stade de France con un custon Dior color negro con chaqueta en la silueta clásica de la maison, falda recta y un tocado del mismo color. No sería la primera vez que Yseult y Jonathan trabajan juntos, pues fue él quien la vistió para Cannes de este año con el New Look Dior: “quisimos encontrar un look fuerte para mostrarle a la gente que un cuerpo de talla grande puede ser celebrado en la alfombra roja”, diría el Huguet en una entrevista, “ese símbolo de Francia y la alta costura francesa, y la mujer francesa, están [cambiando]. Yseult muestra este look francés icónico en la modernidad de quien es ella”.

Yseult, nacida en Quessy, Francia, saltó a la fama en 2014 como finalista en el programa de talentos Nouvelle Star, la versión francesa de Pop Idol. Aunque no ganó el concurso, su participación le abrió las puertas a una exitosa carrera musical. La conocemos por su mezcla pop, soul y chanson francesa, y por sus letras introspectivas que abordan temas como el amor, la identidad y la autoaceptación —también lanzó su propio estilo, que califica como Y-trap, una fusión entre trap y pop que mezcla ambientes psicodélicos y escritura cruda—. Su debut homónimo, el álbum ‘Yseult’ (2014), la estableció como una voz única en la escena musical francesa.