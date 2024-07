Todos los reyes, reinas, príncipes y princesas en los Juegos Olímpicos 2024 (y sus mejores looks)

La realeza no es ajena a los Juegos Olímpicos —de hecho, varios romances se han llevado a cabo gracias a que el flechazo se dio desde las gradas—. Muchos miembros de la realeza han estado involucrados en los Juegos Olímpicos, ya sea como competidores, patrocinadores o asistentes: la princesa Ana fue la primera royal en competir durante los eventos ecuestres en los Juegos de Montreal de 1976 y ganó una medalla de plata en equitación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; Charlene de Mónaco es ex nadadora olímpica y representó a Sudáfrica en los Juegos de Sidney 2000. Ahora que empiezan en París 2024, tenemos muy en la mira a los asistentes (y sus looks deportivos).

Todos los royals en los Juegos Olímpicos 2024 (y sus mejores looks)

La reina Letizia lució un conjunto de top y falda de la colección Dior Haute Couture Primavera-Verano 2024, bordado con fuentes de flores y girándulas en lamé dorado descolorido, motivos iridiscentes y joyas, navettes de hematites y chenilla en terciopelo de seda negro. La falda estaba bordada en un tejido artesanal de moiré color arena. También llevaba un bolso Dior y zapatos Dior. getty images

Charlene y Alberto de Mónaco asistieron a la ceremonia de apertura para apoyar a su país. La princesa Charlene lució chic con un jumpsuit monocromático en color blanco y accesorios platinados. getty images

Federico y Mary de Dinamarca presentes en la inauguración del pabellón danés en la Maison du Danemark en los Campos Elíseos. La reina con el jumpsuit ‘Sondrio’ de Max Mara y un blazer beige de lino encima, y un bolso Anya Hindmarch de piel. getty images

Los duques de Luxemburgo en la Cena del COI y el Elíseo en el Louvre antes de la Ceremonia de Apertura. La gran duquesa llevó un vestido largo con cuello anudado de Rabih Kayrouz. getty images