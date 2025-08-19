Por Kaitlyng Greenidge

Fotografías de Anthony Seklaoui

Es una hermosa tarde de primavera en Múnich y las plazas de la ciudad están llenas de gente, con los ojos nublados, que sigue celebrando. Esparcidas por los bancos del parque se encuentran las últimas botellas vacías, símbolo universal de una noche memorable. Parece como si toda la ciudad estuviera disfrutando del resplandor de la noche anterior, cuando el París Saint-Germain derrotó al Inter de Milán para ganar su primera final de la Liga de Campeones y Dua Lipa actuó ante más de 15,000 fans enloquecidos.

Había llegado a Múnich 24 horas antes, en un vuelo nocturno desde Boston. Pasé por la aduana a las 7:00 a.m. y me acerqué al agente fronterizo, que parecía cansado y estaba recostado en su silla.

—¿Motivo de la visita?, me preguntó.

Entré en pánico, todavía somnolienta, y sólo pude responder: —¿Dua Lipa?. —Ah, dijo el agente, inclinándose hacia adelante.

—Por supuesto, Dua Lipa.

Me dejó pasar. Tiene sentido que el nombre de Dua Lipa sea capaz de disolver fronteras. Su álbum de 2020, Future Nostalgia, fue un éxito mundial, llegando al top 10 en más de 30 países. Se lanzó justo cuando muchos países estaban decretando cuarentenas al inicio de la pandemia, y sus sencillos dominaron el panorama pop mundial durante ese extraño y desestabilizador periodo.

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

El más importante, Levitating, fue declarado este año por Billboard como la mejor canción de una artista solista femenina del siglo XXI. Canciones como Don’t Start Now y Break My Heart fueron grandes y elocuentes cartas de amor al poder transformador de la música dance y, en ese momento, sirvieron como recordatorios de un mundo mejor y más libre, aquel por el que, con suerte, todos nos estábamos reservando.

Anoche, por un momento, pareció que ese mundo había llegado. Vi a Dua Lipa, ahora con 30 años, bailar en un círculo de fuego con un vestido blanco de encaje, cantar sobre una gigantesca ola estructural y elevarse por encima de la multitud con un largo abrigo, blanco y esponjoso, dominando a sus fans con un simple movimiento de muñeca.

Lipa se encuentra actualmente de gira mundial para promocionar su último álbum, Radical Optimism. Su personalidad sobre el escenario es una mezcla entre diosa del pop y reina con la que es fácil identificarse. Es un cliché, pero muchas veces, cuando la ví actuar, era fácil olvidar que estábamos en un antiguo estadio olímpico. A veces tenía que darme la vuelta para recordar que había miles de personas sentadas en las filas detrás de mí.

“Está hecha para el escenario. Tiene un talento increíble para conectar con el público”, me cuenta el director Pedro Almodóvar, amigo de Lipa. “La belleza siempre me sorprende, pero la suya es especial. Es muy vivaz. Es contagiosa. Es capaz de hacer bailar a todo un auditorio como si fuera una discoteca, con ese tono ronco tan peculiar que tiene y que me encanta”.

He pasado mucho tiempo protegiendo mi corazón, así que estoy dejando ir ese sentimiento y simplemente pensando: ‘Bueno, si se supone que debo lastimarme , esto es lo que va a pasar’. Tengo que simplemente permitir el amor Dua Lipa

ME ENCUENTRO CON LIPA POR PRIMERA VEZ unos 40 minutos antes de que salga al escenario del Olympic Hall de Múnich, en su camerino, entre bastidores. Para alguien que está a punto de actuar ante miles de personas, se muestra extrañamente tranquila. Me cuesta creerle cuando más tarde me dice: “Al principio del espectáculo, estoy bastante nerviosa”.

Vestida con una camiseta rosa de tirantes finos y pantalón de yoga a juego, acaba de terminar de ensayar la versión de una canción local que interpretará esta noche.

En cada parada de la gira, Lipa elige una canción local muy querida para versionarla. Esta noche interpretará “Forever Young”, de Alphaville. (El público se volverá loco). Ahora mismo está emocionada porque hace unas noches, en Praga, aprendió una canción de la artista polaco-checa Ewa Farna y la interpretó con ella en un checo perfecto.

La canción, “Na ostrí nože”, alcanzó el número uno en Spotify en la República Checa al día siguiente. “Hay un momento en el que me adentro con el público”, dice Lipa,

“y esa parte de mí no es la misma persona que soy cuando sólo canto, actúo y bailo. Cuando canto las canciones, me siento muy poderosa. Las salas se hacen más grandes. Quiero que los espacios grandes se sientan pequeños”.

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

Es una historia emblemática sobre Lipa y su estilo pop: generoso y de gran corazón, compasivo y sin pretensiones. El panorama pop actual está dominado por fandoms obsesionados con los huevos de Pascua y los mensajes ocultos. Hay una escuela de estrellato pop que fomenta el trabajo que es infinitamente autorreferencial: hay que conocer la “tradición” del artista para comprender plenamente una canción. Luego está la corriente que derrama ironía. El trabajo de Lipa, y lo que ella ofrece al mundo, no funciona así. Sus canciones son menos criptogramas egocéntricos y más construcciones independientes. Su presentación es tanto brillante como sincera.

La vida que muestra en las redes sociales —álbumes de fotos de vacaciones en playas de todo el mundo, platos de comida suntuosos, martinis helados, abrazos con su prometido, el actor británico Callum Turner— ha llevado a sus fans a bromear con ella llamándola “la chica de las vacaciones interminables”. Por supuesto, ella está trabajando: más de 80 fechas de gira en 41 ciudades de todo el mundo, desde Kuala Lumpur hasta Dallas. En lugar de una chica en vacaciones eternas, se podría ver la huella social bon vivant de Lipa como prueba de una determinación ganada con esfuerzo para disfrutar de la vida que se ha creado. Lipa me cuenta que, según su astrólogo, “los planetas están un poco locos ahora, con la influencia de Saturno haciendo que el mundo se incline más hacia lo negativo. Hay que ser muy intencional con lo que se crea”, dice. “Hay que seguir recto y hacer algo positivo”.

Está hecha para el escenario… Es contagiosa. Puede hacer bailar a todo un auditorio como si fuera un club. Pedro Almodóvar

Al día siguiente, me reúno con Lipa en su hotel en el casco antiguo de Múnich. Aparte de dos guardias de seguridad, tenemos la habitación para nosotras solas: una amplia sala con suelo de mármol, techos altos y ventanas altas que dan a un patio interior. Ella lleva un top negro de Calvin Klein, una falda sobre pantalón de la marca lituana independiente Urte Kat, zapatos de tacón de Gucci y una gabardina de the Row. Es un conjunto que consigue parecer a la vez informal e increíblemente elegante. Es fácil entender por qué los outfits de Lipa son tan documentados, admirados y replicados, y por qué la industria de la moda está tan enamorada de ella. Ha protagonizado campañas para Versace, Puma, YSL Beauty y, más recientemente, Chanel.

Lipa deja caer sin ceremonias su bolso Chanel 25 sobre la mesa junto a nosotros (ella es una de las caras de la campaña de bolsos) y se sienta, cruzando las piernas. El mundo en el que Lipa lanzó Radical Optimism es radicalmente diferente al mundo que recibió Future Nostalgia. ¿Cómo responde a eso como artista? “Para mí, se trata de ser paciente conmigo misma”, dice. “Hacer cosas que me resulten divertidas y naturales, y también hacer cosas de las que me sienta orgullosa”.

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

Parte de ese orgullo proviene de su otro trabajo, el que realiza cuando no está de gira por el mundo. Lipa dirige Service95, un servicio de “conserjería cultural”, como ella lo llama, que incluye un sitio web, boletines informativos, un club de lectura y un podcast que reflejan el deseo de Lipa de “ampliar mis horizontes y no limitarme siempre al punto de vista occidental, sino recopilar todas las cosas interesantes que me inspiran” y llevarlas a su comunidad.

Ha entrevistado a todo tipo de personas, desde Patti Smith hasta el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, pasando por el escritor Ocean Vuong y Almodóvar. (Así es como se hicieron amigos). Sus preguntas son muy variadas, rigurosamente documentadas, profundamente empáticas y nunca fáciles. (“Mi nuevo iPhone 15: ¿puede garantizar que el cobalto que contiene ese teléfono no ha sido extraído utilizando mano de obra infantil en la República Democrática del Congo?”, le preguntó a Cook).

Cuando le hago una pregunta a Lipa, ella inclina la cabeza y se inclina hacia adelante. Es una postura que sugiere tanto tranquilidad como interés. Registro el movimiento como el de una entrevistadora experimentada, un momento en el que el juego reconoce al juego. Sólo que, con Lipa, hay una franqueza emocional en su conversación que puede resultar desarmante. No hay subtexto en su conversación o presentación, solo texto.

Tengo la firme CONVICCIÓN de que todo lo que ESCRIBO se hace REALIDAD. Por eso soy muy, muy CAUTELOSA con lo que escribo. NO PRETENDO TRANSMITIR una ENERGÍA LOCA en el MUNDO Dua Lipa

“Tengo la firme convicción de que todo lo que escribo se hace realidad”, me dice. “Por eso siempre soy muy, muy cautelosa con lo que escribo. No pretendo transmitir una energía loca al mundo. Solo intento ser alegre, divertirme y compartir mis experiencias”.

Menciono que el novelista estadounidense Alexander Chee les dice a sus alumnos que pueden escribir lo que quieran como ficción, pero que todo lo que exploran tiende a volver a ellos, a resonar en sus propias vidas.

“Una vez que saco algo al mundo, ya no me pertenece”, afirma. En más de una ocasión durante nuestra conversación, se refiere a sí misma como una “pensadora crónica”, y la idea de la liberación artística parece ser lo que le da la confianza necesaria para actuar como artista.

“Haces lo que te gusta; haces lo que te apasiona y de lo que te sientes orgullosa”, afirma rotundamente. A menudo, cuando dice algo sincero, desvía la mirada. “Lo lanzas al mundo y tienes que levantar las manos. La gente elige. Nosotros no podemos elegir”.

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

Quizás sea la tendencia crónica de Lipa a darle vueltas a las cosas lo que le permite cantar con convicción frases como “¿Eres alguien a quien puedo entregarle mi corazón? / ¿O solo el veneno que me atrae? / Puede ser difícil distinguir la diferencia a altas horas de la noche”, como hace en su sencillo “Training Season”. Pero ella también sabe cómo salir de su propio camino. Me cuenta que cuando se bloquea creativamente, sale a tomar algo y a bailar.

La alegría de vivir de Lipa tiene sentido, dado su origen. Es la hija mayor de unos inmigrantes kosovares-albaneses que huyeron de su hogar en la antigua Yugoslavia con la esperanza de escapar del conflicto y la violencia cada vez mayores que se vivían ahí. Lipa nació en Londres en 1995 y vivió ahí hasta los 11 años, cuando sus padres regresaron a Kosovo poco antes de que el país declarara su independencia en 2008. Los artistas nacidos de historias familiares marcadas por el conflicto y la violencia suelen tomar la decisión de perseguir con vigor y valentía el acto de vivir con alegría.

Tengo la firme convicción de que todo lo que escribo se hace realidad. Por eso, siempre soy muy, muy cauto con lo que escribo. No intento inyectarle una energía desmesurada al mundo Dua Lipa

Lipa, que comenzó a tomar clases de canto a los nueve años, regresó sola a Londres a los 15, viviendo con un amigo de la familia mientras perseguía una carrera en la música. Era un gran riesgo, pero tenía sentido para una chica que sabía exactamente lo que quería hacer con su vida. Se esforzó por conseguir trabajo, subiendo videos de sí misma cantando covers, haciendo de modelo y asistiendo a audiciones. Como nativa digital, tenía un blog, Dua Daily, en el que narraba su vida. Durante todo ese tiempo, mantuvo una fuerte conexión con su familia. Cuando nos reunimos brevemente antes de su primer concierto en su camerino, mencionó de pasada una cena familiar que había organizado durante su parada en Ámsterdam, a la que asistieron primos, tías y tíos.

Muchos de los temas centrales de su obra creativa tienen su origen en esa etapa anterior de su interés por la literatura y los autores proviene, en parte, del amor por los libros que tenía su familia. Su abuelo paterno era un historiador muy conocido en Kosovo, y sus padres le inculcaron el amor por la lectura. “Fue una parte muy importante de mi infancia”, afirma. “Había una gran librería. Estaba en el O2 Centre, en Finchley Road, Londres, y tenía una sección infantil”. Los fines de semana, la madre de Lipa “se sentaba allí a leer sus libros, y yo me pasaba todo el día leyendo los míos. Creo que los libros nos permiten ralentizar un poco el ritmo”, afirma.

Dua Lipa Lover girl Anthony Seklaoui

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

Lipa me cuenta que visitó un club de lectura en una prisión para mujeres en el Reino Unido como invitada del programa Books Unlocked de la Fundación del Premio Booker. El club estaba debatiendo sobre Shuggie Bain, que también fue la primera selección mensual del club de lectura de Lipa.

La novela es una representación de lo que supone crecer en la clase trabajadora en Escocia, brutal y maravilloso a la vez. “Había una señora ahí en la que pienso a menudo, de unos 52 años, que dijo: ‘Oh, si hubiera leído libros antes en mi vida, quizá no estaría aquí, porque leer libros me ha ayudado a comprender a las personas, a los seres humanos y las emociones’. Leer te abre al mundo. Y hace que éste sea mucho más pequeño”.

La música pop funciona de manera similar. En el mejor de los casos, consigue que sientas que la canción que todo el mundo está cantando también ha sido escrita para ti. Toma los sentimientos profundamente personales del amor, la alegría y el desamor, y recuerda al oyente que estas emociones son universales, sentidas tanto por la estrella internacional del pop como por el oyente que capta la señal de pasada.

Estoy MÁS FELIZ que NUNCA, así que SIENTO QUE estoy haciendo un flaco favor al NO HABLAR de ello Dua Lipa

“Dua es buena para el ecosistema”, afirma su amigo Mustafa, poeta y cantautor. “Imagina la música pop como una tienda de campaña”, dice. “Ella nos está guiando hacia ella y la está utilizando para nutrirnos. Quiere entablar una conversación a través de su curiosidad”.

La novelista Min Jin Lee, que conoció a Lipa cuando fue entrevistada en el podcast Service95, opina lo mismo. “Tengo 56 años, así que veo a mucha gente joven en el mundo y quiero que tengan una experiencia cultural en la que haya gente haciendo música que les haga sentir bien”. Lee se toma muy en serio esta responsabilidad. Además de sus novelas, organiza regularmente cenas en su casa con autores y artistas para reunir a personas creativas de diferentes ámbitos. “Hay aspectos muy perjudiciales y nocivos en nuestra cultura popular actual”, afirma Lee, “y creo que Dua aborda las cosas de una manera muy intelectual y filosófica. Al mismo tiempo, puede ser muy glamurosa, guapa y ambiciosa”.

Dua Lipa Lover girl Anthony Seklaoui

Hay un famoso dicho entre los novelistas: “La felicidad se escribe en blanco”, lo que significa que es más difícil expresar la alegría y el amor de forma significativa que escribir algo devastador o deprimente. Pero cuando Lipa escribe sobre el amor como artista, dice con una sonrisa: “Tú decides qué compartir y qué no. Creo que eso me reconforta”.

Fue a través de Mustafa que Lipa conoció a Callum Turner, con quien ahora está comprometida. “Me encanta el amor. Es algo precioso”, me dice Lipa. Ahí está de nuevo esa franqueza. “Es algo realmente inspirador. Te encuentras enamorándote intensamente todo el tiempo de la mejor manera posible”.

Mira a lo lejos, el gesto universal de una enamorada hablando de su amado. “Esa vulnerabilidad da mucho miedo, pero me siento muy afortunada de poder sentirla. He pasado mucho tiempo protegiendo mi corazón, así que estoy dejando atrás ese sentimiento y pensando: ‘Okay, si tengo que sufrir, pues así será’. Tengo que dejarme llevar por el amor”. Le pregunto cómo se siente al hablar tan abiertamente sobre su relación. “Soy más feliz que nunca, así que siento que no hablar de ello es como hacerle un flaco favor... Cuando eres una persona pública, cualquier cosa que sea muy personal te hace muy vulnerable. No es que no quiera compartirlo”.

Mustafa me cuenta una historia sobre la “consideración y el cuidado incansables” que Lipa le ha mostrado, señalando que “hay un paralelismo perfecto entre cómo me trata a mí personalmente y cómo trata a la comunidad públicamente”. En 2023, el hermano de Mustafa fue asesinado por un acto de violencia armada en Toronto. Mustafa entró en un profundo duelo y se retiró a Berlín. “Dua se puso en contacto conmigo constantemente”, dice. Me habla desde una concurrida esquina del SoHo en un soleado día de Nueva York, un lugar tan alejado de la tristeza que hace que sus palabras sean aún más conmovedoras. “El duelo es una condena perpetua. Muchas veces, nadie puede acompañarte en esa condena perpetua, por lo que tienes que ser indulgente con las personas que forman parte de tu vida. Pero yo no estaba preparado para ese tipo de resistencia”.

UNA VEZ que pongo algo en el mundo, ya no me pertenece Dua Lipa

LIPA POSEE algo que cada vez es más raro en el mundo del entretenimiento: una voz única, tanto en sentido literal, en cuanto a su tono, como en sentido figurado, en cuanto a su arte. “Es innegable. Tiene un don divino”, afirma el productor Mark Ronson, que trabajó con Lipa en el éxito “Dance the Night”, de la película Barbie del año pasado.

Hace unos meses, Ronson y Lipa estaban grabando material nuevo en un estudio de Nueva York. “Llevamos ocho años haciendo música juntos”, dice él, “y ella estaba cantando esta canción. Es una letra preciosa sobre su relación, y yo le dije: ‘Sé que esto suena muy cursi: siento que ahora te veo como una mujer que interpreta estas nuevas canciones y esta voz’.

Ella siempre fue madura y responsable, debido a que creció muy rápido. Siempre tuvo las cosas bajo control. Pero en lo que se ha convertido ahora... esta es una nueva era para ella como compositora, cantante y persona”.

“A veces, pensar demasiado es un don”, afirma Lipa. Se refiere a su próximo álbum, la nueva música en la que está pensando incluso en plena gira. “Cada día estoy creando algo que suena completamente diferente a lo de ayer. Intentar descubrir la nueva dirección es probablemente la parte más divertida, pero también la más difícil”.