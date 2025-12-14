Suscríbete
Belleza

Dua Lipa lleva las uñas cloud dancer que marcarán 2026

Las uñas cloud dancer se perfilan como el blanco más elegante de 2026, un tono suave y etéreo que fascina a Dua Lipa

Diciembre 13, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa lleva las uñas cloud dancer que marcarán 2026.jpg

Cortesía Gucci

Dua Lipa tiene ese efecto casi inmediato, lo que toca, se convierte en referencia. Esta vez no fue un escenario ni una alfombra roja, sino un gesto más sutil y mucho más poderoso en términos de estilo. Durante su aparición en Nueva York, la cantante llevó una manicura cloud dancer, un blanco suave, lechoso y etéreo que ya se perfila como una de las grandes tendencias de uñas para 2026.

El tono no es un blanco tradicional ni clínico. Cloud dancer se mueve en un punto intermedio entre el marfil, el hueso y el blanco empolvado, con un acabado pulido que refleja la luz sin ser evidente. En manos de Dua Lipa, esta elección funciona como un complemento silencioso que eleva el look completo sin competir con él, confirmando por qué este tipo de blancos se han convertido en el nuevo código del lujo contemporáneo.

La manicura dialoga de forma impecable con el outfit que eligió para la ocasión, se trata de “La VIP”, un look de la colección “La Famiglia” de Gucci. El conjunto —blusa con lazada, falda midi y botas a juego en el icónico monograma de la casa— evoca una elegancia setentera reinterpretada desde una óptica actual. En ese contexto, las uñas cloud dancer actúan como un elemento de equilibrio visual, suavizando la carga gráfica del monograma y aportando frescura al conjunto.

Lo interesante de esta tendencia es que no busca llamar la atención de forma obvia. A diferencia de los nail arts complejos o los colores vibrantes que dominaron temporadas anteriores, el cloud dancer apuesta por la discreción calculada. Es un tono que embellece la mano, alarga visualmente los dedos y funciona tanto en uñas cortas como en siluetas más estilizadas, lo que explica por qué será uno de los favoritos en 2026.

Además, este blanco suave conecta con una narrativa más amplia dentro de la moda y la belleza, se trata del regreso de las estéticas limpias, refinadas y atemporales. En un momento donde el lujo se expresa a través de la textura, el detalle y la intención, una manicura como esta comunica cuidado, coherencia y sofisticación sin esfuerzo.

Dua Lipa no solo confirma la tendencia, también la contextualiza. Al combinar las uñas cloud dancer con un look cargado de herencia y simbolismo como “La VIP”, demuestra que este tono funciona como un comodín elegante, capaz de adaptarse tanto a estilismos maximalistas como a propuestas minimalistas.

LA VIP GUCCI.jpg

Dua Lipa llevó “La VIP” de Gucci

Cortesía Gucci

De cara a 2026, este tipo de manicura se perfila como una elección recurrente para quienes buscan algo más que una moda pasajera. Es una declaración silenciosa que prioriza la armonía, la pulcritud y la permanencia. Si algo deja claro Dua Lipa con este look, es que el blanco perfecto no necesita reinventarse constantemente: solo encontrar el matiz correcto y el momento adecuado para brillar.

Eurídice Aiymet Garavito García
