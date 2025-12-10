Suscríbete
Todo lo que sabemos sobre el nuevo date de Sabrina Carpenter

Tras cerrar su largo capítulo con Jonathan Davino, Sabrina Carpenter levanta rumores sobre un nuevo romance

Diciembre 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sabrina Carpenter - Short n' Sweet Tour - New York

Getty images

La vida amorosa de Sabrina Carpenter siempre ha generado curiosidad, pero este año la conversación tomó un giro distinto. No se trata solo de saber con quién está, sino de entender cómo decide vivir sus relaciones en medio de un ascenso artístico que exige exposición constante. Y, como ocurre con las grandes figuras del entretenimiento, su historia reciente parece dividirse en dos líneas narrativas: el romance silencioso y el rumor de alto voltaje mediático.

Por un lado, han circulado señales de que Sabrina Carpenter podría estar saliendo con un hombre ajeno a la fama. Testimonios aislados lo describen como alguien de bajo perfil, cercano, con una energía más terrenal que la que suele rodear a una estrella pop. Las apariciones —pocas y sin intención de convertirse en titulares— apuntan a una conexión íntima que se mueve lejos de cámaras y alfombras rojas. Ese tipo de vínculo, discreto y sin etiquetas públicas, recuerda a las relaciones largas y estables de otras celebridades que han optado por preservar su vida personal como un acto de autocuidado. En ese modelo, la privacidad no es misterio, es protección.

Pero al mismo tiempo existe otra narrativa, los rumores que la vinculan sentimentalmente con Scooter Braun. Aunque ninguna de las partes ha confirmado una relación formalmente, su cercanía profesional y ciertas interacciones visibles han alimentado especulaciones. Es exactamente el tipo de situación que el público adora convertir en rompecabezas emocional: dos figuras influyentes, colaboraciones, reuniones privadas, apariciones en los mismos círculos. Aun sin declaraciones concretas, la posibilidad ha sido suficiente para encender conversaciones globales.

sabrina y scooter (1).png

Sabrina Carpenter y Scooter Braun

Getty images

Este contraste —un romance supuestamente real pero silencioso, y otro completamente especulativo pero mediático— coloca a Sabrina Carpenter en una posición a la que muchas artistas han recurrido: equilibrar su vida personal entre lo que desea vivir en privado y lo que el mundo insiste en interpretar. Si su relación más cercana es con alguien anónimo, el mensaje es claro ya que está eligiendo estabilidad emocional por encima del espectáculo. Y si los rumores con Scooter Braun permanecen sin fundamento, su silencio sugiere un límite firme entre trabajo y vida íntima, algo que pocas estrellas logran sostener.

¿Quién es Scooter Braun?

Se trata de una de las figuras más influyentes —y controversiales— del panorama musical actual. Empresario, representante y estratega de carreras globales, ha construido una reputación como arquitecto de estrellas. Su nombre está asociado a algunos de los proyectos más relevantes de la última década, lo que lo convierte en una presencia habitual en reuniones de alto perfil, celebraciones privadas y eventos donde se cruzan ejecutivos, artistas y líderes de la industria.

Es en ese tipo de escenarios donde habría surgido su cercanía con Sabrina Carpenter. Según versiones que han circulado recientemente, ambos coincidieron en uno de los eventos sociales más comentados del año: la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Las celebraciones se extendieron durante varios días, y entre cenas, paseos y reuniones privadas, se dice que Sabrina Carpenter y Scooter Braun llegaron a convivir en distintos momentos del fin de semana.

sabrina scooter (1).png

Sabrina Carpenter y Scooter Braun

Getty images

Hasta el momento, lo único claro es que la conexión entre ellos —sea profesional, social o simplemente circunstancial— surgió en un contexto extraordinario: una boda multimillonaria convertida en un punto de encuentro global. Y en ese escenario, cualquier interacción se vuelve inmediatamente parte de la conversación cultural que rodea a ambos.

Eurídice Aiymet Garavito García
