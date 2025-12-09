Suscríbete
Moda

Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid

Botas vaqueras como punto de estilo navideño con un giro elegante y moderno que transforma un outfit casual en una propuesta festiva con carácter

Diciembre 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid.jpg

Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid

Instagram

Las botas vaqueras tienen un magnetismo especial cuando se integran a un escenario navideño. No necesitan una decoración excesiva ni un look temático; basta con el enfoque adecuado para convertirlas en la pieza que guía toda la estética. Y Bella Hadid lo sabe. Para dar inicio a las festividades decembrinas, la modelo combinó un par de botas marrones con tacón y bordados clásicos, equilibradas con prendas que suavizan el Western y lo llevan hacia un territorio más refinado, perfecto para la temporada.

El punto de partida está en la silueta. Las botas estilizan la pierna y añaden un gesto poderoso sin perder feminidad. Ella las combina con una falda tipo denim oscura, de corte midi, que mantiene estructura, pero deja espacio suficiente para que el calzado se luzca. Esta elección es clave ya que permite que las botas vaqueras respiren visualmente y evita que el look se vuelva rudo o demasiado literal. Es una forma elegante de traducir la tendencia vaquera a una narrativa navideña sin caer en exageraciones.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3714.jpg
Moda
Bella Hadid lleva el vestido más peligroso en la historia del Festival de Cannes
Octubre 04, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-2098.jpg
Celebridades
Bella Hadid deslumbra con una blusa transparente en París
Diciembre 01, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

La chaqueta beige con cuello y puños de textura suave introduce una temperatura cálida y festiva que armoniza con el ambiente. Este tipo de prenda —con aire vintage, acogedor y ligeramente glam— suaviza la fuerza del Western y da un contraste encantador frente a la camioneta roja decorada con follaje navideño. La vibra general del outfit no intenta convertirse en un personaje; se siente natural, con intención, pero sin rigidez.

Un punto que destaca en esta referencia es la paleta cromática: marrones profundos, beige cremoso y denim oscuro. Estos tonos funcionan como puente entre la estética vaquera y el espíritu de la temporada. Son colores que se ven bien tanto de día como en eventos informales de noche como posadas, cenas pequeñas, mercados navideños y escapadas de fin de semana. Permiten construir un look versátil y femenino que conserva identidad.

Para replicarlo, basta con elegir botas vaqueras de diseño limpio y tacón sutil, una falda o vestido que marque la silueta sin bloquear la vista del calzado, y una prenda exterior que aporte suavidad. Los accesorios pueden mantenerse discretos como joyería dorada fina, labios en tonos cálidos o un peinado natural darán equilibrio sin que nada compita con este fabuloso calzado navideño.

La magia de este estilo radica en que no dramatiza la tendencia Western; la integra de manera madura y contemporánea. Las botas vaqueras se vuelven un gesto de personalidad más que un statement rígido y en Navidad, ese delicado contraste entre lo funcional, lo romántico y lo festivo es exactamente lo que convierte un look sencillo en un momento memorable.

Bella Hadid Botas altas vaqueras
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Fashion Photo Session In Paris - December 2021
Moda
La transformación de los ugly sweaters, entre nostalgia y lujo discreto
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Nine
Moda
5 prendas que parecen de alta costura y puedes comprar para Navidad
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacqueline & John F. Kennedy
Moda
El regreso del pillbox: el sombrero favorito de Jackie Kennedy y Lady Di vuelve a estar de moda
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-regalar-esta-navidad.png
Moda
HIVER de APM Monaco: la colección de joyas perfecta para regalar esta Navidad
Diciembre 08, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Lily Collins lleva el vestido perfecto para una cena de noche.jpg
Moda
Lily Collins lleva el vestido perfecto para una cena de noche
Un look impecable que combina sutileza, estructura y un negro profundo para redefinir cómo se viste una noche especial
Diciembre 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
22nd Marrakech International Film Festival : Day Seven
Moda
Camisa lisa y falda larga: la combinación más favorecedora para un look de fiesta, según las famosas
Una combinación que resalta la cintura, alarga la figura y aporta una elegancia precisa construida a partir de detalles mínimos
Diciembre 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The IMDb Portrait Studio At The 2025 Gotham Awards
Moda
¿Existen diferentes tipos de blanco? Cloud Dancer lo confirma este 2026
En 2026 un blanco suave abre nuevas posibilidades creativas y revela cómo los matices pueden transformar la estética del año
Diciembre 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
las-combinaciones-de-joyas-mas-lujosas-para-tus-eventos-navidenos.png
Moda
Las combinaciones de joyas más lujosas para tus eventos navideños
Diciembre 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar