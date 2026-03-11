Messy Girl: la estética imperfecta que está redefiniendo la elegancia en otoño-invierno 2026

Algo cambió en la forma en que la moda interpreta la elegancia. En varias pasarelas de la temporada otoño-invierno 2026 apareció una silueta que parece menos interesada en la perfección calculada y más en la naturalidad del gesto cotidiano. Camisas que parecen ligeramente desacomodadas, vestidos simples que recuerdan a ropa íntima y capas que se superponen con una lógica intuitiva construyen una estética que muchos ya identifican como Messy Girl.

Esta dirección estética no se basa en el desorden literal, sino en una idea más sutil: la ropa como una extensión directa del cuerpo y de la personalidad. Las prendas se sienten cercanas, casi privadas, como si hubieran salido del espacio más íntimo del clóset para ocupar la pasarela sin perder su naturalidad.

Una de las colecciones que mejor desarrolló este lenguaje fue la presentada por Miu Miu, bajo la dirección creativa de Miuccia Prada. La propuesta parte de una reflexión sobre el cuerpo y su relación con la ropa. Las prendas se acercan a la piel, abrazan la silueta y transmiten una sensualidad tranquila que no depende de la exuberancia visual.

En la pasarela aparecieron vestidos de líneas simples que evocan camisones, blusas con pequeños moños y sastrería que parece colocada espontáneamente. Este contraste entre precisión y aparente descuido es uno de los elementos centrales de la estética Messy Girl.

La paleta cromática también refuerza esta idea. Tonos neutros como beige, gris suave, crema y azul profundo construyen una base tranquila sobre la que destacan algunos acentos más intensos. Estos colores permiten que la atención se concentre en la relación entre el cuerpo y la prenda.

Miu Miu otoño-invierno 2026 Cortesía

Los materiales juegan un papel importante en esta narrativa. Algodón popelina, lino, cachemira lavada y tul bordado aportan una sensación de suavidad que refuerza la cercanía de las prendas con la piel. El objetivo parece ser crear ropa que se sienta vivida, no rígida.

Dentro de la colección también aparecen contrastes de proporción. Algunas piezas se ajustan al cuerpo con precisión, mientras que otras amplían la silueta con abrigos envolventes o sastrería estructurada. Este diálogo entre proximidad y volumen genera un equilibrio interesante dentro del conjunto.

El escenario del desfile, presentado en el Palais d’Iéna en París, reforzó esa narrativa. La escenografía evocaba un paisaje natural dentro de un entorno arquitectónico monumental, creando una sensación de contraste entre intimidad y amplitud.

Miu Miu otoño-invierno 2026 Cortesía

En la pasarela participaron figuras de distintas generaciones y disciplinas, entre ellas Gillian Anderson, Chloë Sevigny y Gemma Ward, lo que reforzó la idea de individualidad que atraviesa toda la propuesta.

La estética Messy Girl no propone una ruptura radical con la elegancia clásica. Más bien sugiere una forma distinta de entenderla. En lugar de una imagen rígida o excesivamente controlada, plantea un estilo donde la personalidad, el gesto espontáneo y la cercanía con el propio cuerpo se convierten en el verdadero punto de partida del vestuario.